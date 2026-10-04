Oficial en California: Newsom amplía el preescolar gratuito para familias con ingresos de hasta US$136.000

En una medida para aliviar la carga económica de la clase media y ampliar la educación temprana, California amplió la elegibilidad para el preescolar gratuito a familias de cuatro integrantes con ingresos de hasta 136 mil dólares anuales. La iniciativa forma parte de un esfuerzo estatal más amplio para cerrar las brechas de atención infantil, que incluye la vinculación del financiamiento de los preescolares públicos a la misma corriente presupuestaria de las escuelas K-12.

Preescolar gratuito: California amplía el acceso para familias con ingresos de hasta US$136.000

El cuidado de bebés y niños pequeños en el estado puede superar los US$30.000 anuales según la región, un monto que sobrepasa la matrícula de un año en la Universidad de California y, para muchos hogares, resulta más costoso que el alquiler o la hipoteca.

Con la ampliación de los requisitos, una familia de cuatro miembros con ingresos de hasta US$136.044 anuales en California puede solicitar el beneficio Antonio Diaz - Freepik

Ante la escasez de cupos y las listas de espera de varios meses en los centros de cuidado, muchas familias se vieron obligadas a reducir horas de trabajo, abandonar sus empleos o mudarse fuera del estado. En este contexto, la administración del gobernador Gavin Newsom extendió los requisitos para acceder a la educación preescolar gratuita.

Bajo las nuevas normas, una familia de cuatro miembros con ingresos de hasta US$136.044 anuales puede solicitar el beneficio. Además, el kindergarten transicional (TK) también está disponible para todos los niños de cuatro años, según informó CalMatters.

Por otra parte, California también habilitó cupos adicionales de preescolar destinados a los hijos del personal de distritos escolares, oficinas de educación del condado y colegios comunitarios. El objetivo es permitir que más familias trabajadoras accedan a atención subvencionada sin quedar excluidas por superar los límites de pobreza tradicionales.

Junto con estas medidas, el estado integró la financiación de la educación preescolar al mismo sistema que la de las escuelas primarias y secundarias.

Las familias con ingresos de hasta US$136 mil anuales pueden aplicar al Programa Preescolar del Estado de California Freepik

Cómo aplicar al programa de preescolar gratuito en California

Una de las principales opciones para una familia californiana con ingresos de hasta US$136 mil anuales es el Programa Preescolar del Estado de California (CSPP, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa educativa está diseñada para preparar a niños de tres y cuatro años para su ingreso al jardín de infancia.

Es importante mencionar que el CSPP puede atender a familias hasta 15% por encima del umbral en determinadas condiciones y con cupos limitados

Para solicitar la inscripción, el trámite se gestiona directamente con el departamento de educación temprana del distrito escolar local, la Oficina de Educación del Condado (COE) o agencias comunitarias de cuidado infantil subvencionado (como CCRC, Crystal Stairs o Bananas).

El primer paso es llenar el formulario oficial del Departamento de Educación estatal EED-9600 (Confidential Application for the California State Preschool Program) o la solicitud en el portal en línea de su distrito. Luego, es necesario brindar la documentación de respaldo requerida:

Comprobante de edad del niño: certificado de nacimiento o pasaporte.

certificado de nacimiento o pasaporte. Comprobante de ingresos familiares: talones de pago del último mes, W-2, declaración de impuestos o comprobante de ayuda pública (CalWORKs, CalFresh/SNAP).

talones de pago del último mes, W-2, declaración de impuestos o comprobante de ayuda pública (CalWORKs, CalFresh/SNAP). Comprobante de residencia: factura reciente de servicios públicos (luz, agua, gas) o contrato de alquiler emitido en los últimos 30 días.

factura reciente de servicios públicos (luz, agua, gas) o contrato de alquiler emitido en los últimos 30 días. Registro de vacunación: carta de inmunización actualizada del menor.

carta de inmunización actualizada del menor. Verificación de necesidad (solo para jornada completa): comprobante de empleo, constancia de estudios/capacitación o comprobante de búsqueda activa de trabajo.

Una vez verificada la documentación, la familia recibe un aviso con la confirmación de la plaza asignada y la fecha de inicio.

El gobierno de Gavin Newsom calculó que el preescolar universal representa un ahorro promedio cercano a US$14.000 por menor

Los desafíos presupuestarios y de infraestructura en California

El Estado Dorado aún no logró implementar un sistema de cuidado infantil universal para la totalidad de la población sin importar sus ingresos, a diferencia de estados como Nuevo México o Vermont.

Las autoridades y analistas señalan barreras estructurales significativas, como los obstáculos económicos. De acuerdo con economistas de la Universidad de Stanford, un programa completamente universal para todas las familias costaría hasta US$21.000 millones al año.

Si bien los investigadores afirmaron que la inversión se recuperaría mediante mayores ingresos fiscales y menor rotación laboral de las empresas, el costo inicial sería sustancial.

“Es un problema familiar, laboral y económico. Hemos avanzado mucho en California y no quiero que lo perdamos de vista, pero tampoco creo que debamos conformarnos con lo que hemos logrado. Aún nos queda mucho por hacer”, declaró al respecto la líder de la mayoría de la Asamblea, Cecilia Aguiar-Curry, demócrata de Winters que preside el Caucus Legislativo de Mujeres, en diálogo con CalMatters.