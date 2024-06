Es latino, vendía cocos en las calles de California y logró el “sueño americano” con la apertura de dos restaurantes

Escuchar

En 2008, Armando de Dios y su madre emigraron a EE.UU. desde Tecuala, Nayarit, en México, tras una trágica pérdida familiar. El hombre, al igual que miles de mexicanos, dejó su tierra natal en busca de un futuro mejor y su esfuerzo dio resultados. Más de una década después, será el propietario de dos restaurantes en Los Ángeles, California.

En plena pandemia de Covid-19, Armando lanzó su primer negocio junto a su esposa, un puesto de panqueques. El intenso tráfico hacia el centro de Los Ángeles se convirtió en su aliado cuando decidió vender sus productos en la calle. “Eso fue un éxito total y tuvimos que comprar cuatro máquinas porque la verdad no dábamos abasto”, dijo en una entrevista con CNN.

Luego de vender cocos rellenos en la calle, abrirá dos restaurantes en Los Angeles Foto Instagram @mr.cocos75

La pareja dio un nuevo paso en su carrera empresarial en 2022, al abrir su negocio de cocos rellenos de mariscos. Inspirado por sus viajes a Tijuana, donde disfrutaba de estas preparaciones, el emprendedor se dio cuenta de que en Los Ángeles no tenía competencia. Así, decidió llevar la novedad a la ciudad, donde se destacó por preparar todo al momento, desde abrir los cocos hasta rellenarlos con camarones, pulpo, callo de hacha (un molusco) y aderezarlos con salsas mexicanas.

“Desde que comencé con los panqueques me gustó lo nuevo. Yo sabía que no había aquí y me puse a trabajar con estas recetas. Busqué proveedor y gracias a Dios así es como se dio”, explicó. “Siempre fue con el plan de traer algo novedoso aquí en Los Ángeles”, agregó al medio citado.

El negocio, conocido como Mr. Cocos 75, ha sido un éxito rotundo. Armando de Dios se enorgullece de sus raíces y tradiciones, asegurándose de que todos los ingredientes utilizados en sus preparaciones sean de origen mexicano. Se traslada hasta Tijuana para obtener mariscos, salsas, galletas y tostadas, para garantizar la autenticidad y calidad de sus productos. “Yo voy a Tijuana por mis productos, todo es mexicano 100%. Orgulloso de traer mis raíces”, afirmó.

Armando de Dios asegura que su éxito se debe al trabajo duro, a ser fiel a su cultura y sobre todo, al apoyo de su madre Foto Instagram @mr.cocos75

El menú de Mr. Cocos 75

Mr Cocos 75, solo abre de jueves a domingo desde las 11 a las 17 hs locales y ofrece un menú donde la preparación estrella son los cocos rellenos con mariscos, vendidos a partir de US$25. Las opciones incluyen:

Callo de Hacha - US$50

Callo de Hacha y pulpo - US$40

Campechano - US$35

Camarón y pulpo - US$30

Coco loco “rialito” y maní - US$22

Coco con Clamato - US$15

¿Dónde queda Mr. Cocos 75?

Sobre la vereda se encuentra la carpa donde el oriundo de México y su familia venden los cocos rellenos, ubicado en 15116 S Atlantic Ave, Compton, CA, frente al centro comercial North Gate. A través de las redes sociales, invitan a sus seguidores a degustar sus preparaciones e informan una vez que haya agotado stock.

El hombre le atribuye gran parte de su éxito a su madre, a quien describe como el pilar de su negocio. Desde su casa, ella prepara los mariscos que se utilizan en los cocos rellenos. “Mi madre siempre me ha apoyado en todo. Es una mujer luchadora, trabajadora, amorosa y el pilar de nuestra familia”, afirmó.

Su éxito le ha permitido planear la apertura de dos restaurantes de mariscos para fines de 2024. Estos nuevos locales no solo ampliarán su oferta gastronómica, sino que también consolidarán su presencia en el mercado culinario de Los Ángeles

LA NACION