Es oficial: la nueva orden ejecutiva firmada por Gavin Newsom en California en julio 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una nueva orden ejecutiva con el objetivo de reforzar la prevención de trata de personas y mejorar la respuesta del Estado para asistir a las víctimas. La medida impulsa la creación de una estrategia coordinada a nivel estatal que busca fortalecer la detección temprana de los casos, ampliar los servicios disponibles para los sobrevivientes y mejorar la cooperación entre organismos públicos, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Gavin Newsom firma una orden para combatir la trata en California

Según informó la oficina del gobernador de California en un comunicado oficial, la orden ejecutiva establece el desarrollo de una hoja de ruta estatal destinada a fortalecer tanto la prevención como la respuesta frente a la trata de personas.

Gavin Newsom firma una orden para combatir la trata en California Instagram Newsom

La iniciativa se apoya en varios años de inversiones realizadas por la administración de Gavin Newsom en materia de seguridad pública y programas de apoyo para sobrevivientes.

Al anunciar la medida, el gobernador sostuvo que el estado mantiene su compromiso con la seguridad pública mediante acciones para prevenir la trata de personas, responsabilizar a quienes cometen estos delitos y acompañar a las víctimas durante su recuperación.

En ese contexto, aseguró que la nueva orden permitirá mejorar la identificación temprana de situaciones de explotación y facilitar el acceso de los sobrevivientes a los recursos que necesitan.

La iniciativa también profundiza el trabajo encabezado por la primera dama estatal, Jennifer Siebel Newsom, quien durante los últimos meses promovió encuentros con sobrevivientes, organizaciones sociales, especialistas y otros actores involucrados en la lucha contra la trata.

Esas reuniones permitieron identificar oportunidades concretas para fortalecer la prevención, optimizar la atención a las víctimas y mejorar la coordinación entre las distintas instituciones que participan en este tipo de casos.

Qué establece la nueva estrategia de California

El comunicado oficial explica que la necesidad de una respuesta coordinada resulta urgente porque la trata de personas afecta a comunidades ubicadas en todas las regiones del estado.

La iniciativa busca consolidar las inversiones previas en seguridad pública, enfocándose en la identificación temprana de casos y en facilitar el acceso de los sobrevivientes a los recursos necesarios gov.ca.gov

La firma de la orden ejecutiva se realizó durante una mesa redonda celebrada en City of Refuge, en Sacramento, donde participaron sobrevivientes, funcionarios estatales y representantes de la comunidad. Allí, el gobernador instruyó a distintas áreas estatales a avanzar en varias líneas de trabajo prioritarias:

Elaborar una hoja de ruta estatal enfocada en la prevención y la respuesta frente a la trata que sirva como guía de largo plazo para agencias gubernamentales, legisladores y organizaciones asociadas.

Incorporar prácticas basadas en evidencia y con enfoque informado por el trauma dentro de los programas estatales de salud conductual, bienestar infantil, atención a personas sin vivienda y otros servicios públicos.

Identificar oportunidades para ampliar el acceso a viviendas seguras y estables, fortalecer los apoyos preventivos y expandir los servicios destinados a la recuperación de sobrevivientes.

Incrementar los esfuerzos de prevención y detección temprana entre jóvenes considerados con mayor riesgo de explotación, incluidos jóvenes en hogares de crianza, población LGBTQ+, inmigrantes, menores que huyeron de sus hogares, personas sin vivienda, jóvenes indígenas y quienes han tenido contacto con el sistema de justicia.

Mejorar el acceso a recursos centrados en las necesidades de los sobrevivientes y aumentar el conocimiento sobre los servicios ya disponibles.

Jennifer Siebel Newsom impulsa el apoyo a sobrevivientes en California