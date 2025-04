En California: es latina y cuenta cómo perdió US$16.000 en una llamada telefónica que simulaba un secuestro

Yadira González, una mujer de origen latino que reside en Inglewood, California, fue víctima de una modalidad de estafa telefónica tan elaborada como aterradora. Los delincuentes la convencieron de que habían secuestrado a su hija y, en medio de su desesperación, envió US$16.000 antes de poder descubrir que todo había sido un engaño.

Según le detalló González a Univision, la situación se originó cuando le contestó el teléfono a un número desconocido. El hombre que se encontraba del otro lado le aseguró que pertenecía a un cartel y que tenían a su hija. El supuesto motivo del secuestro era que la joven había presenciado una transacción entre los miembros de la organización y había intentado contactar a la policía. Esa situación los habría obligado a subirla a un auto para evitar que los delatara.

Las estafas telefónicas tuvieron un aumento abrupto durante los últimos meses en Estados Unidos (Freepik) Freepik

Cómo fue la estafa telefónica

“Me dijeron que mi hija había tenido un accidente”, comentó la mujer. “Yo pensé que era un accidente de carro, pero ellos me dijeron que ella había visto algo que no debía y que por eso la tenían”, explicó. Ante la desesperación, González siguió las indicaciones de los estafadores y, con el teléfono escondido en su ropa interior, visitó distintos bancos para poder reunir el dinero que le exigían.

Los delincuentes la guiaron paso a paso. Le exigieron transferencias en montos menores para no levantar sospechas, las cuales fueron enviadas directamente a Ciudad de México. “Me dijeron que transfiriera en sumas de US$2000, US$2500. Todo el tiempo estuve al teléfono con ellos”, explicó. La situación, que se extendió durante varias horas, terminó con la víctima enviando US$16.000 para “salvar” a su hija.

La víctima entregó US$16 mil en transferencias bancarias de US$2.000 y US$2.500 (Freepik) Freepik

Sin embargo, al final de la historia, González pudo confirmar que su hija nunca había sido secuestrada. Estaba bien y nunca había estado en peligro, pero el daño ya estaba hecho. Esta estafa no solo le costó una importante suma de dinero, sino que también dejó secuelas emocionales: “Pensé que ella no iba a regresar, que me la iban a entregar en una bolsa”.

Estafa telefónica: la respuesta de las autoridades

Una vez que se confirmó que se trataba de un engaño, la mujer intentó hacer la denuncia. Según explicó, la policía local le advirtió que el proceso para entrevistarla podría demorar varias semanas. Mientras que el FBI le indicó que podía completar el reporte en línea, pero que hacer eso no le garantizaba que la investigación iba a avanzar rápidamente.