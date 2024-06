Estos son los empleados de Amazon que pueden reclamar un pago de US$600 por horas extras

Escuchar

La multinacional Amazon llegó a un acuerdo millonario con sus ex trabajadores luego de un juicio en el que estos reclamaron un pago de horas extras que acusan la empresa nunca hizo. El hecho ocurrió en California y solo favoreció a empleados que desarrollaron sus tareas entre 2017 y 2023. La compañía negó los cargos, pero prefirió pagar los tres millones de dólares.

Amazon deberá pagar 3 millones de dólares en concepto de horas extras adeudadas entre 2017 y 2023 Instagram @amazon

Las horas extras no se pagaban en Amazon, según la denuncia

La demanda presentada por los ex trabajadores de Amazon indica que, entre el 22 de julio de 2017 y el 7 de noviembre de 2023, a todos aquellos que recibieron un bono de contratación en la misma semana que hicieron horas extras, la empresa solo le pagó lo primero y adeudó lo segundo.

Del lado de la compañía indicaron que la acusación era incorrecta, pero de todos modos prefirieron cerrar el asunto y pagar una cifra cercana a los tres millones de dólares. No se dieron detalles sobre la cantidad de trabajadores que se vieron involucrados en la demanda; sin embargo, sí se aclaró que en promedio recibirán US$565,43.

Cada trabajador recibirá cerca de 600 dólares por parte de Amazon en concepto de horas extra impagas hiring.amazon.com

Qué dicen las leyes de California sobre el pago de horas extra

Los trabajadores que presentaron la demanda contra Amazon se centraron principalmente en las leyes del estado de California sobre el pago de horas extra. Según contemplan las normas locales, luego de haber desempeñado tareas durante una jornada de 8 horas, se abonará a razón de 1,5 veces el salario por hora de la persona.

También existe un pago doble por la jornada, que se otorga cuando se trabajan más de 12 horas en un día; o bien, cuando se realizan tareas más de ocho horas en el séptimo día consecutivo en una semana laboral. No obstante, los especialistas de Shouse Labor aclaran que hay cierto tipo empleados que no pueden acceder a estos derechos o tienen una legislación particular. Estos son:

Empleados exentos

Vendedores externos

Empleados sindicalizados bajo un acuerdo de negociación colectiva

Contratistas independientes

Empleados con un horario de trabajo alternativo

Ciertos trabajadores de la industria de la salud

Empleados de cuidado infantil de 24 horas

Empleados domésticos que viven en la casa

Amazon deberá pagar cerca de 3 millones de dólares en concepto de horas impagas a los trabajadores de California que desempeñaron tareas entre 2017 y 2023 hiring.amazon.com

Empleados domésticos que no viven en la casa

Equipos de ambulancia que trabajan en turnos de 24 horas

Ciertos administradores residentes

Asistentes personales en organizaciones sin fines de lucro

Consejeros de campamento

Empleados de la industria del esquí

Menores de edad

Trabajadores agrícolas

Cuáles son los requisitos y beneficios de trabajar en Amazon

Para trabajar en Amazon solo se necesita tener Social Security Number (SSN, por sus siglas en inglés) o un permiso de trabajo para Estados Unidos. En su portal de empleo hay ofertas de distintos tipos, temporales o de tiempo completo, corporativos o tareas en los centros de distribución. Aquellos que entren con 30 o 40 horas semanales podrán acceder a distintos beneficios, tales como:

Plan médico y medicamentos recetados.

Tiempo libre remunerado: hasta 88 horas, que incluyen tiempo personal y de vacaciones.

Licencia parental remunerada.

Beneficios para viajeros diarios.

Descuento para empleados de Amazon Prime.

Cuentas de gastos flexibles.

Seguro de vida, muerte accidental y desmembramiento.

Seguro de accidentes personales.

Seguro de enfermedad.

Seguro de hogar, inquilinos, automóvil y mascotas.

Asistencia para adopción.

Oportunidades de elección de carrera dentro de la compañía.

