Es dominicano, vive en Carolina del Norte y cuenta cómo es trabajar para el 911: “Hago una diferencia”

Los operadores del 911 en Estados Unidos son el nexo necesario entre las potenciales víctimas o denunciantes y los oficiales de policía, quienes intervienen para mantener el orden en la sociedad. Ante la creciente población latina en Carolina del Norte, se ha decidido contratar a teleoperadores de dicho origen para tratar mejor sus denuncias.

Así es trabajar como operador del 911 en EE.UU.

Hanniel Pichardo nació en República Dominicana y desde hace tiempo que atiende los llamados dentro del condado de Mecklenburg, en Charlotte. En una entrevista exclusiva que mantuvo para La Noticia y junto a tres de sus compañeras, reveló varias experiencias e intimidades que le ha atravesar en su puesto.

Los diferentes departamentos de policía cuentan con un grupo de teleoperadores Freepick

“Trabajamos con personas que están pasando por el peor momento de su vida. Hay personas que te van a gritar, te van a insultar y es necesario ser fuerte", contó Pichardo en primera instancia. Sin embargo, dejó bien en claro que existe una forma en la que esta situación pueda quedar de lado para cumplir con el trabajo.

El consejo del dominicano que trabaja para el 911

“Se debe tener una mentalidad que te deje sobrepasar eso y seguir ayudando a las personas. Porque al final del día, para esto es que estamos aquí, para ayudar a las personas”, agregó Pichardo al respecto. Situado en Charlotte desde 2005, empezó con su carrera en el Departamento de Policía de Charlotte (CMPD, por sus siglas en inglés) con un claro objetivo.

“Hace más 20 años había un programa que se llamaba Rescate 911 que consistía en llamadas de emergencias. Yo me decía ’no quiero ser esa persona que contestando la llamada‘, pero la vida pasa, las cosas cambian y aquí estoy… No voy a pasar mi vida preguntándome si puede haber ayudado alguien, porque al final de cada día yo ayudo a alguien. Hago una diferencia”, agregó.

Un operador del 911 puede enfrentar diferentes situaciones complejas durante su turno Pixabay

El arduo trabajo del dominicano que vive en Carolina del Norte

Hanniel también detalló para La Noticia que es uno de los operadores que contesta las llamadas de emergencia de los ciudadanos latinos entre las 7 hs y 15 hs. Sin embargo, no todo termina allí para el departamento, ya que al finalizar este horario, comienza el segundo turno que va desde las 15 hs hasta las 23 hs.

Los teleoperadores de la policía están presentes las 24 horas del día Archivo

Según el último Censo en Estados Unidos, los ciudadanos latinos son el 17 % de la población de Charlotte y el 15,9 % en todo el condado de Mecklenburg, por lo que el trabajo tanto de Pichardo como el de sus compañeras Jennifer Cisneros, Melissa Adams y Mary Mendoza es vital.

“Una vez atendía una llamada que requería asistencia médica y, en ese momento, no estaba trabajando alguien en español. Así que gracias a que entiendo bien el español, pude conseguir la dirección e incluso traducir para el médico”, expresó Melisa, quien tiene padre cubano y madre hondureña.

Cuál es el sueldo promedio de un operador del 911

Trabajar como operador del 911 requiere de algunas pautas claves en el perfil del solicitante Pixabay

Según detalló Indeed en su portal, los telefonistas del 911 ganan en promedio cerca de US$53.796 por año. Diversos factores pueden influir en el salario que se obtiene en este puesto, como el nivel de experiencia y la ubicación de residencia.

En tanto, los requisitos más importantes para ser admitidos son ser ciudadano de Estados Unidos, mayor de 18 años, tener la secundaria completa, contar con licencia de conducir, no haber sido arrestado por un delito mayor y aprobar una evaluación psicológica.