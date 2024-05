Fue el hogar de una secta, alojó a la familia del asesino Charles Manson y ahora se vende por US$4,8 millones

Escuchar

La puesta a la venta de una propiedad de casi siete hectáreas en la zona de Box Canyon, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en California, despertó el interés de los fanáticos de las historias de cultos de Estados Unidos. El terreno, que cotiza a US$4,8 millones, está cargado de un oscuro historial: fue el hogar de una secta espiritual, el escenario de disputas con otros grupos religiosos y hasta estuvo vinculada al asesino Charles Manson y su familia en la década de 1960.

El asesino Charles Manson intentó hacerse cargo del liderazgo de la secta Fuente del Mundo a fines de la década de 1960 AP

El lote, llamado “Xanadu” por sus actuales propietarios, se ubica en el 585 Box Canyon Valley, en la localidad de Chatsworth, al este de la ciudad de Simi Valley y dentro del área metropolitana de Los Ángeles, pero en medio de una zona rocosa aislada del ruido y el movimiento de la gran urbe de la costa oeste. “La propiedad comprende once parcelas distintas, cada una con su propia historia que contar, que invita a los exploradores a descubrir los secretos que se esconden en su interior”, cuentan sus dueños en la publicación de la propiedad, que inicialmente valía US$6,2 millones, pero el pasado 17 de mayo bajaron su precio a US$4,8 millones.

Así se ve la vista panorámica del terreno a la venta en donde vivió Charles Manson zillow.com

Pero cuando se habla de los “secretos” de Xanadu, no se trata de un dato para nada menor: en el terreno se fundó la secta WKFL Fountain of the World (Fuente del Mundo), en 1948, del líder espiritual Krishna Venta (nacido como Francis Pencovic), según el medio local Los Angeles Times. Luego de un atentado de sus propios seguidores que le quitó la vida, su sucesor, el obispo Asaiah, debió enfrentarse a un recién llegado Charles Manson para mantener el poder sobre sus seguidores y el asesino finalmente se instaló en otro predio cercano, donde se hizo conocido por los múltiples asesinatos de su familia.

Krishna Venta fundó su secta religiosa

Pencovic, nacido en California, cambió su nombre legal a Krishna Venta en 1951, luego de fundar su grupo de culto, cuyas siglas representaban las palabras Sabiduría, Conocimiento, Fe y Amor en inglés. Según el blog Lee Souleles, el líder afirmaba ser Cristo y el nuevo Mesías, y controlaba la vida de sus seguidores a través de la promesa de que al formar parte de la secta estarían salvados ante una supuesta inminente y catastrófica guerra racial en EE.UU.

Krishna Venta fundó en 1948 su secta WKFL Fountain of the World en este terreno Pinterest/Don Murphy

Venta engañaba a sus seguidores con sus discursos en la casa principal del terreno, hoy en el listado, y sus falsos actos de magia divina, como desaparecer del púlpito de la edificación principal del terreno. “Hay un túnel en la propiedad, que conduce desde el púlpito”, contó Chris Johnson, representante de la propiedad, a New York Post: “Aparentemente, desaparecía y aparecía”. Sus devotos quedaban sorprendidos y creían que se trataba de un milagro.

La vida de Venta en esta propiedad terminó en 1958, cuando fue víctima de un atentado suicida por parte de un grupo de sus seguidores que, al enterarse de que el líder espiritual mantenía prácticas sexuales con algunas de sus esposas, decidieron detonar una bomba que se llevó la vida de otras nueve personas, incluidos dos niños, según datos de la librería digital de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Charles Manson intentó quedarse con la propiedad

El mismo centro de estudios de Los Ángeles ilustró en imágenes cómo el obispo Asaiah, integrante del grupo religioso, se convirtió en el sucesor de Venta como maestro a cargo de la secta. A fines de la década del 60, Charles Manson, quien luego se convertiría en uno de los asesinos más recordados de la historia de EE.UU., llegó junto a su familia a Box Canyon y se unió a la Fuente del Mundo.

El obispo Asaiah se hizo cargo de la secta luego del atentado a Krishna Venta UCLA

Según recabó New York Post, Manson, al que ya seguía un grupo de gente, intentó hacerse cargo de la secta con demostraciones de cómo sus seguidores tenían por él una lealtad incondicional. En 1969, Charles fue descubierto dándole drogas a algunos de los niños que vivían allí y a la familia Manson se le permitió permanecer allí hasta que consiguieran otro alojamiento, indica el sitio especializado Manson Blog.

Por eso, el líder de la Familia y sus seguidores debieron mudarse a pocos kilómetros y se instalaron en el conocido Spahn Movie Ranch, también en Box Canyon. Manson, que idolatraba a Krishna Venta, siguió con sus prácticas sectarias, que incluyeron luego una serie de asesinatos que se ejecutaron con la intención de precipitar la guerra racial esperada por la secta en el seno de EE.UU.

Las cuevas donde se escondieron las mujeres de la Familia Manson luego de los asesnatos cometidos por la organización zillow.com

En la publicación de venta de Xanadu, los propietarios describen: “Mientras viajes a través de este fascinante terreno, encontrarás cuevas misteriosas que insinúan aventuras incalculables, edificios intrigantes que susurran historias de épocas pasadas y una cascada oculta que añade un encanto etéreo a este extraordinario santuario”.

Las mencionadas cuevas, en tanto, no son ni más ni menos que aquellas donde los miembros de la familia Manson se ocultaron luego de los asesinatos por los que luego fueron condenados a principios de la década de 1970. El líder espiritual permaneció preso hasta que murió encarcelado en 2017.

