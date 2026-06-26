Gavin Newsom contra las estafas virtuales: anunció su plan para proteger a los adultos mayores en California

Gavin Newsom, gobernador de California, dio a conocer en un mensaje reciente su plan para proteger a los adultos mayores y otros residentes de las estafas virtuales. Como parte de esta iniciativa, la administración estatal creó el Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico, con el objetivo de desarrollar y fortalecer las políticas contra este delito.

Tech Fraud Task Force: el eje de Newsom contra el fraude digital en California

La Oficina del Gobernador emitió un comunicado el miércoles 24 de junio, donde brindó detalles de la primera reunión del Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico. Según el texto, la iniciativa busca aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y proteger a los californianos de quienes utilizan las herramientas para explotar a las personas mayores, los consumidores y las pequeñas empresas.

El gobernador Newsom participó de la primera reunión del Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico de California Oficina del Gobernador

“California ha contribuido a la construcción del mundo digital moderno, y no podemos permitir que delincuentes malintencionados utilicen este progreso para cometer fraudes”, manifestó Newsom. Luego, se refirió a la importancia de hacer frente a las estafas virtuales.

“Combatir el fraude al consumidor es fundamental para garantizar la asequibilidad de los bienes y servicios para los californianos. La magnitud del problema exige un enfoque integral que abarque a todo el estado. Agradezco la labor de este grupo para proteger a los consumidores y las empresas“, concluyó.

DFPI, AARP y gigantes tecnológicos: quiénes integran la mesa antifraude

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico forma parte del Consejo de Innovación del Gobernador, establecido en diciembre de 2025. El objetivo es ayudar a la jurisdicción a desarrollar y fortalecer su política tecnológica.

De acuerdo con la Oficina de Newsom, el consejo aborda temas que van desde el empoderamiento de los trabajadores hasta la lucha contra el fraude tecnológico y la protección de los niños en línea.

El grupo de trabajo creado por Newsom en California apunta a abordar el empoderamiento de los trabajadores y luchar contra el fraude tecnológico PIXABAY

En este lineamiento, el Grupo de Trabajo está dirigido por el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda (BCSH, por sus siglas en inglés). Además, está compuesto por:

AARP

American Fintech Council

Anthropic

Apple

Aspen Institute

Atlantic Council

AT&T

California Bankers Association

California Department of Justice

California Low Income Consumer Coalition

California’s Credit Unions

Chainalysis

Comcast

Consumer Bankers Association

Eleven Labs

Google

Innovative Payments Association

Latino Prosperity

LinkedIn

Match Group

Meta

Microsoft

Operation Shamrock

Sardine.AI

Saver Life

T-Mobile

TRM Labs

Unidos US

Según el FBI: California lidera las pérdidas por ciberdelitos y crece el riesgo para mayores de 60

Las estafas digitales en Estados Unidos comprenden una problemática cuyo impacto está en aumento constante. Entre 2022 y 2024, las pérdidas económicas reportadas crecieron aproximadamente un 60%. En concreto, pasaron de 10.300 millones de dólares a más de US$16.000 millones, según un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En el análisis más reciente, publicado el 6 de abril de 2026, la agencia señaló que los delitos cibernéticos estafaron a los estadounidenses por casi US$21.000 millones en 2025. También recibió 1.008.597 denuncias, frente a las 859.532 de 2024, mientras que las pérdidas reportadas aumentaron un 26% interanual.

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En este punto, el Estado Dorado es uno de los más afectados por este tipo de delitos. Según el reporte de este año, el territorio ocupó el primer lugar entre todos los estados en cuanto al número de reclamos recibidos por el público (116.414 denuncias). También encabezó el ranking nacional de pérdidas económicas reportadas, con US$3.674.716.305.

En esa línea, los californianos mayores de 60 años sufrieron las mayores pérdidas, un total de US$1.403.975.911, y presentaron el mayor número de quejas.

“En casa, practicar una buena higiene digital es una forma eficaz de crear un entorno en línea más seguro para usted y su familia. Si alguien sospecha que puede ser víctima de fraude, le recomendamos que lo denuncie al FBI llamando a nuestra Oficina al 310-477-6565, en línea o mediante un informe al Centro de Denuncias de Delitos en Internet”, indicó Akil Davis, subdirector a cargo de la Oficina del FBI en Los Ángeles.