La advertencia del DMV sobre una nueva estafa a migrantes que buscan registrar un auto en EE.UU.

En un mensaje reciente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Colorado alertó sobre una nueva modalidad de estafa dirigida a migrantes que buscan registrar un auto en Estados Unidos. Como parte de esta estrategia, los delincuentes alientan a las víctimas a “facilitarles” el registro cuando no tienen una situación migratoria regular, y luego se apropian de su vehículo.

El DMV advierte sobre una nueva estafa a migrantes que buscan registrar un auto en EE.UU.

A través de un comunicado, las autoridades advirtieron a los propietarios sobre esta modalidad en aumento. Delincuentes se hacen pasar por “ayudantes” y se apropian ilegalmente de los vehículos bajo el pretexto de brindar asistencia.

El DMV de Colorado advirtió sobre la estafa mediante la que terceros se hacen pasar por "ayudantes" y se quedan con el vehículo del migrante Freepik

Los estafadores suelen atacar a migrantes que carecen de identificación estándar. Para su fin, se ofrecen a actuar como apoderados o solicitan ser incluidos en el título de propiedad.

La oficina del DMV de Colorado indicó que si bien puede resultar “tentador” pagar a alguien para que “ayude”, una vez que su nombre aparece en el documento, se convierte en el dueño legal. Con este título, puede vender, remolcar o embargar el automóvil sin el consentimiento de la víctima.

“Nuestros investigadores están observan una tendencia preocupante en la que los estafadores se aprovechan del proceso de titularidad y matriculación para tomar el control legal del vehículo de una persona”, declaró Dana Chavez, jefa de investigaciones de la MVIU. “No hay ninguna razón por la que un tercero deba ayudarle a titular su coche”, resaltó.

El DMV de Colorado resaltó que los migrantes pueden obtener una identificación oficial para registrar su vehículo sin depender de terceros

Cómo evitar la estafa dirigida a migrantes con trámites del DMV en EE.UU.

Los funcionarios de Colorado señalaron que para garantizar que el automóvil o camioneta sea legalmente de su propiedad, la persona debe obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación válida de Colorado.

Dado que el estado proporciona estos documentos de identificación independientemente del estatus migratorio del solicitante, no es necesario recurrir a terceros para obtener ayuda.

El DMV recordó que las personas pueden seguir distintos caminos para registrar su automóvil, según cómo lo hayan comprado:

Los compradores que participan en ventas privadas deben visitar la oficina local del DMV de su condado. Además, siempre deben verificar el número de identificación del vehículo (VIN) antes de la compra para asegurarse de que no sea robado.

Además, siempre deben verificar el antes de la compra para asegurarse de que no sea robado. Los clientes que compraron un automóvil en un concesionario pueden usar los servicios en línea del DMV o acudir a su oficina local.

“Instamos a todos los residentes a que utilicen siempre los canales oficiales en lugar de intermediarios”, manifestó Chávez. “Esta es la mejor manera de garantizar que su vehículo permanezca a su nombre”, concluyó.

Estafas de trámites con el DMV en Estados Unidos

Al margen de la modalidad en aumento en Colorado, las agencias encargadas de regular el tránsito en diferentes estados compartieron alertas recientemente sobre un incremento de estafas.

En Nueva York, los funcionarios estatales advirtieron sobre campañas de “phishing” que buscan engañar a los clientes para que entreguen información personal.

Algunos de los mensajes simulan provenir del DMV de Nueva York y aseguran que la licencia de conducir del remitente está a punto de ser suspendida. Luego, se otorga un plazo extremadamente corto para realizar el pago.

Por su parte, la Oficina del Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, también emitió un mensaje a los residentes del estado sobre un nuevo repunte de fraudes por mensaje de texto de delincuentes que se hacen pasar falsamente por las autoridades.

En Carolina del Sur, a principios de junio el DMV compartió en redes sociales un recordatorio para que los conductores permanezcan atentos con respecto a los mensajes fraudulentos de “Infracción de peaje” y “Boleto no pagado”.

“Ha habido un aumento en la actividad recientemente. Por favor, recuerden que SCDMV no envía mensajes de texto para cobrar boletos no pagados o peajes”, escribieron.