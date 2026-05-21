Es oficial: Newsom firma una orden sobre la IA para proteger a los trabajadores en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva orientada a preparar al mercado laboral estatal ante los cambios vinculados con la inteligencia artificial (IA). La iniciativa establece medidas para trabajadores, empresas y organismos públicos frente a posibles transformaciones en el empleo.

Qué medidas incluye la nueva orden ejecutiva de California sobre la IA

La disposición busca evaluar herramientas de asistencia económica para personas afectadas por procesos de automatización. Según la orden ejecutiva, el Estado analizará posibles estándares de compensación y otras formas de apoyo, lo que incluye esquemas de acciones o participación patrimonial.

La orden ejecutiva firmada por Newsom busca proteger a los empleados y pequeños negocios mediante la creación de redes de seguridad AP Foto/Godofredo A. Vásquez

“California nunca se ha quedado de brazos cruzados y no vamos a empezar ahora. Hemos liderado el avance de la innovación, la seguridad y la transparencia. Pero debemos pensar en grande”, dijo Gavin Newsom en un comunicado oficial.

El Estado, además, impulsará el uso de programas de estabilidad laboral como “Work Share”, orientados a reducir despidos masivos mediante esquemas de distribución de horas de trabajo y pagos parciales vinculados al seguro de empleo. La normativa también propone ampliar modelos de propiedad compartida dentro de empresas, con el objetivo de que los empleados puedan acceder a parte de las ganancias derivadas del aumento de productividad asociado a la IA.

El gobierno estatal también anunció mecanismos de seguimiento sobre el impacto de estas tecnologías en distintos sectores productivos. Para eso, varias agencias deberán recopilar datos y detectar señales tempranas de cambios en el mercado de trabajo.

“Este momento exige que reinventemos todo el sistema: cómo trabajamos, cómo gobernamos, cómo preparamos a la gente para el futuro, y ese trabajo comienza aquí mismo, en el Estado Dorado”, señaló Newsom. “Hoy es solo el primer paso en nuestra labor de redefinir las políticas y la dirección que estamos tomando, creando un futuro laboral que funcione para todos”, agregó.

California se compromete a modernizar la capacitación profesional y a monitorear datos del mercado de trabajo para detectar señales tempranas de inestabilidad Shutterstock - Shutterstock

Monitoreo del impacto de la inteligencia artificial en el empleo

Para anticiparse a posibles crisis laborales, según el gobierno estatal, la orden establece varios mecanismos de vigilancia:

Se lanzará un tablero digital interactivo que utilizará datos del seguro de desempleo para mostrar, en tiempo real, cómo la IA afecta a diferentes sectores laborales.

que utilizará datos del seguro de desempleo para mostrar, en tiempo real, cómo la IA afecta a diferentes sectores laborales. Las agencias estatales deberán elaborar informes periódicos para identificar señales de desplazamiento laboral y emitir recomendaciones sobre posibles respuestas institucionales frente a cambios tecnológicos.

y emitir recomendaciones sobre posibles respuestas institucionales frente a cambios tecnológicos. Se darán recomendaciones para revisar la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento del Trabajador (WARN) de California, de modo que proporcione datos de alerta temprana sobre tendencias industriales emergentes y posibles despidos. El gobierno estatal recibirá propuestas para actualizar esa normativa en un plazo de 180 días.

“Las mujeres, en particular, se enfrentan a riesgos desproporcionados de desplazamiento y creciente desigualdad económica con la evolución de la IA. Por ello, California se compromete a comprender el impacto de esta tecnología, modernizar la formación laboral y ampliar las vías de acceso a los empleos del futuro”, dijo la primera dama estatal Jennifer Siebel Newsom.

WATCH: @CAGovernor Gavin Newsom’s full remarks with @AmProg’s @NeeraTanden.



From the ongoing threat to democracy to protecting workers in the Age of AI to new economic ideas to rebuild the middle class, the Governor presented a path forward for Democrats across the country. pic.twitter.com/9SMAbwS6Tj — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 20, 2026

Capacitación laboral y formación en inteligencia artificial

El Departamento de Desarrollo del Empleo trabajará en la elaboración de una guía de modernización para programas de formación laboral. El documento buscará conectar a trabajadores desplazados con herramientas de alfabetización digital y capacitación en inteligencia artificial.

La orden firmada por Gavin Newsom también solicita a universidades e instituciones públicas ampliar programas de aprendizaje práctico, pasantías y formación técnica vinculada a nuevas tecnologías.

En paralelo, el Estado mantiene acuerdos con compañías tecnológicas para expandir programas educativos en colegios comunitarios y universidades. Las iniciativas apuntan a incorporar contenidos relacionados con IA y habilidades digitales en distintas áreas académicas.

“Como epicentro de la industria tecnológica, California reconoce su responsabilidad de garantizar que los trabajadores estén preparados para el éxito a medida que la IA transforma la economía”, señaló Jennifer Siebel Newsom.

Apoyo a pequeñas empresas y participación ciudadana

La administración estatal anunció incentivos y programas de orientación para pequeñas y medianas empresas que incorporen la inteligencia artificial en sus procesos productivos. El objetivo es promover la adopción tecnológica sin afectar la continuidad laboral de los empleados.

Programas de orientación e iniciativas:

La Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico (GO-Biz) llevará a cabo iniciativas educativas para apoyar la adopción de lo que denominan “ Opportunity AI ” en las empresas.

” en las empresas. La Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa (Calosba) ofrecerá educación sobre las mejores prácticas y aplicaciones de tecnologías emergentes , incluida la IA, para fomentar la competitividad y el crecimiento económico.

, incluida la IA, para fomentar la competitividad y el crecimiento económico. GO-Biz trabajará en conjunto con la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza de Trabajo y el Panel de Capacitación en el Empleo para apoyar la retención y capacitación de los trabajadores en estas empresas .

. Se proporcionará asistencia técnica sobre el uso de recursos de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA) para programas relacionados con la alfabetización en IA.

Otro componente de la iniciativa es la participación ciudadana mediante el programa Engaged California. A través de este mecanismo, residentes del estado podrán intervenir en debates y propuestas relacionadas con políticas públicas sobre inteligencia artificial y empleo.