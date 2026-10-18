ICE en California: un estudio de UCLA revela arrestos de migrantes durante citas con el Uscis y en tribunales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó arrestos de migrantes durante citas migratorias del Uscis y en tribunales del sur de California. Un estudio documentó cómo los operativos en California se extendieron a estos espacios y a barrios del área de Los Ángeles durante 2025 y 2026.

Cómo el ICE arrestó a migrantes durante citas y audiencias en California

Según el informe del Deportation Data Project, los agentes federales modificaron sus métodos de detención durante el segundo mandato de Donald Trump .

. Los procedimientos realizados fuera de cárceles y prisiones adquirieron mayor protagonismo e incluyeron intervenciones en edificios judiciales y controles periódicos ante las autoridades migratorias.

UCLA identificó un aumento superior al 3400% en los arrestos de inmigrantes sin condenas penales durante junio de 2025 Deportation Data Project

El investigador Graeme Blair, profesor de Ciencias Políticas de UCLA y autor del estudio, explicó que Los Ángeles funcionó como un área de prueba para esta estrategia desde junio de 2025.

Los agentes comenzaron a realizar detenciones en estacionamientos de Home Depot, comunidades residenciales y tribunales, además de las citas regulares ante el ICE.

El comunicado oficial de UCLA precisó que estos procedimientos continuaron durante el otoño de 2025 y volvieron a intensificarse en el verano de 2026. Así, los arrestos en tribunales de inmigración formaron parte de una transformación más amplia en los mecanismos de control federal.

Los arrestos del ICE aumentaron más de un 3400% entre migrantes sin condenas

El informe reveló que las detenciones efectuadas fuera de establecimientos penitenciarios pasaron de menos de 200 mensuales en 2024 a más de 1700 en junio de 2025 en la jurisdicción del ICE de Los Ángeles.

La investigación también identificó un cambio en el perfil de las personas detenidas:

Sin una orden definitiva de deportación: los arrestos aumentaron casi un 1400% durante el pico de junio de 2025 respecto de los niveles de 2024.

los arrestos aumentaron casi un 1400% durante el pico de junio de 2025 respecto de los niveles de 2024. Sin condenas penales: las detenciones crecieron más de un 3400% en comparación con el promedio mensual de 2024.

las detenciones crecieron más de un 3400% en comparación con el promedio mensual de 2024. Con condenas por delitos no violentos: la cantidad de personas arrestadas aproximadamente se duplicó entre 2024 y el período 2025-2026.

Blair explicó que muchos de los inmigrantes alcanzados por esta estrategia todavía podían disputar sus casos ante los tribunales.

El investigador señaló que las administraciones anteriores no consideraban prioritarios a estos grupos.

El incremento de las detenciones del ICE de personas sin condenas penales tampoco se limitó a junio de 2025.

Durante 2026, los arrestos mensuales de ese grupo permanecieron, en promedio, más de un 1200% por encima de los niveles registrados en 2024.

Casi 15.000 deportaciones en siete condados del sur de California

La investigación comprendió los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura .

. La ciudad de Los Ángeles concentró el 33% de los arrestos fuera de establecimientos penitenciarios registrados en toda la jurisdicción.

Otros puntos con una elevada actividad de los agentes fueron Santa Ana, San Bernardino, Santa María y Camarillo. En Lompoc y Victorville también hubo numerosas detenciones, aunque la mayoría correspondió a transferencias desde prisiones federales.

Casi 15.000 personas detenidas en siete condados del sur de California terminaron deportadas entre 2025 y 2026 Deportation Data Project

En total, el estudio contabilizó casi 15.000 deportaciones de personas arrestadas en esta región durante 2025 y 2026.

Los datos mostraron que los procedimientos continuaron después del despliegue inicial y que solamente en julio de 2026 hubo más de 1000 arrestos.

Qué pasó con los migrantes detenidos por el ICE en Los Ángeles

El 62% de las personas arrestadas entre enero de 2025 y mayo de 2026 fue deportado dentro de los 60 días posteriores a su detención.

fue deportado dentro de los 60 días posteriores a su detención. Durante ese mismo plazo, apenas el 7% recuperó su libertad en Estados Unidos.

Entre quienes fueron arrestados durante junio y julio de 2025, el 75% terminó deportado hasta agosto de 2026. Otro 16% recuperó la libertad, mientras que el 6% pasó a otras dependencias federales y el 3% permanecía detenido al cierre de los datos.

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El informe también describió el recorrido de los inmigrantes bajo custodia. Muchos pasaron inicialmente por instalaciones temporales del ICE en el centro de Los Ángeles, antes de su traslado hacia centros de detención de mayor capacidad.

Entre los establecimientos utilizados aparecieron el Adelanto ICE Processing Center y Desert View Annex, ambos ubicados en Adelanto.

La investigación también identificó traslados hacia instalaciones de Arizona, Louisiana y Texas antes de las deportaciones.

Otro hallazgo fue el aumento de los períodos prolongados bajo custodia. La proporción de personas detenidas durante más de 60 días pasó del 15% en 2024 a cerca del 30% en 2025 y 2026.

Qué dijeron las autoridades y las organizaciones migratorias sobre el ICE

De acuerdo con ABC7, el gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó los reportes sobre un supuesto operativo federal de 45 días en el estado.

El mandatario aseguró que California defendería a sus comunidades y exigiría responsabilidades a los agentes federales.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, rechazó que existiera una intensificación extraordinaria de los procedimientos.

El funcionario sostuvo que las autoridades perseguían diariamente a los inmigrantes que consideraban más peligrosos, incluso durante los fines de semana y los feriados.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por sus siglas en inglés) calificó los resultados del estudio como alarmantes.

Su directora de políticas, Jeannette Zanipatin, recomendó que las personas con citas programadas elaboren un plan de seguridad, informen a alguien de confianza sobre su asistencia y establezcan medidas de contingencia ante una posible detención.

La especialista también destacó la importancia de la solidaridad comunitaria y utilizó una expresión en español para transmitir su mensaje: “El pueblo salva al pueblo”.