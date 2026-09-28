Es oficial, el DHS lo confirma: los agentes de ICE continuarán deteniendo a inmigrantes sin antecedentes

El gobierno federal descartó que exista un freno general a los arrestos de ICE de inmigrantes sin antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó el 27 de septiembre que la política nacional de detenciones no cambió y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede detener a personas que se encuentren sin estatus migratorio regular, aunque no tengan condenas ni cargos pendientes.

El DHS mantiene sin cambios el alcance de los arrestos de ICE

La aclaración llegó después de versiones que indicaban que agentes de todo el país habían recibido una instrucción verbal para concentrar temporalmente los operativos en personas con antecedentes penales o causas pendientes.

Según publicó Univision, esos reportes también señalaban que quedarían fuera las personas con órdenes finales de deportación sin historial criminal y que se suspenderían los llamados arrestos colaterales, que alcanzan a otras personas encontradas durante una operación dirigida contra un objetivo específico.

Protesta contra el ICE en Broadview, Illinois Laura Bargfeld - ap

El DHS rechazó que esa guía representara un cambio formal. Un portavoz sostuvo que “nadie está exento” de un arresto y que ICE continuará deteniendo a personas que, según la agencia, estén en el país sin autorización.

La declaración no crea una regla nueva, pero matiza la expectativa de una protección automática para quienes no tienen antecedentes.

Política de alcance nacional

La aclaración tiene alcance nacional y, por lo tanto, comprende a California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas. También confirma que una prioridad operativa no equivale a una exclusión: ICE puede decidir concentrar recursos en ciertos perfiles sin renunciar a la facultad que reivindica para realizar otras detenciones.

Univision informó además que fuentes de ICE y del DHS describieron la instrucción inicial como una “falta de comunicación” y señalaron que las oficinas regionales recibieron después una nueva guía para reiterar que la política no había cambiado.

Protesta contra el ICE en Nueva York, con la leyenda: "Agentes del ICE, no sigan órdenes crueles" Gina M Randazzo - ZUMA Press Wire DPA

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió? No se anunció una nueva política: el DHS negó que ICE haya suspendido los arrestos de personas sin antecedentes

No se anunció una nueva política: el DHS negó que ICE haya suspendido los arrestos de personas sin antecedentes ¿A quién alcanza? A personas sin estatus regular en todo Estados Unidos, incluidas las que no tienen condenas ni cargos pendientes

A personas sin estatus regular en todo Estados Unidos, incluidas las que no tienen condenas ni cargos pendientes ¿Desde cuándo? La aclaración oficial fue difundida el 27 de septiembre de 2026 y ratifica la política que ya estaba vigente

La aclaración oficial fue difundida el y ratifica la política que ya estaba vigente ¿Cuál es la consecuencia práctica? La ausencia de historial criminal no garantiza quedar fuera de un operativo o de un arresto colateral

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