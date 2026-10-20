Las encuestas son claras: quién gana las elecciones 2026 para la gobernación que deja Gavin Newsom en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, alcanzó el límite de mandatos en 2026 y dejará vacante la gobernación. De esta forma, el demócrata Xavier Becerra, que se disputará el cargo frente al republicano Steve Hilton en las elecciones generales del 3 de noviembre, tiene un marcado predominio en las encuestas.

Qué dicen las diez encuestas más recientes sobre las elecciones a la gobernación de California

Las diez mediciones de opinión pública más recientes en el Estado Dorado registradas por The New York Times indican una ventaja considerable a favor de Becerra sobre Hilton para las elecciones generales.

Becerrá obtuvo entre diez y 26 puntos porcentuales de ventaja sobre Hilton de cara a la gobernación de California Noah Berger - FR34727 AP

El margen de preferencia del candidato demócrata oscila entre diez y 26 puntos porcentuales sobre el postulante republicano en todos los sondeos. El listado completo de cara a la contienda general del 3 de noviembre:

Nombre de la encuesta Fecha de realización Porcentaje de cada candidato ActiVote 24 sep - 16 oct Becerra 63%, Hilton 37% Manhattan Institute 24 sep - 1 oct Becerra 57%, Hilton 39% IVC Media 23 - 28 sep Becerra 48%, Hilton 38% UC Berkeley (IEG) 15 - 20 sep Becerra 58%, Hilton 33% SurveyUSA 15 - 20 sep Becerra 55%, Hilton 33% TrueDot 8 - 14 sep Becerra 54%, Hilton 36% Public Policy Institute of California 4 - 10 sep Becerra 60%, Hilton 38% UC Berkeley (IEG) 3 - 9 ago Becerra 55%, Hilton 37% Public Policy Institute of California 29 jun - 6 jul Becerra 61%, Hilton 36% Kreate Strategies 13 - 17 jun Becerra 58%, Hilton 33%

El candidato demócrata salió victorioso en las diez encuestas analizadas por The New York Times. En ese marco, tomó fuerza como el posible sucesor de Newsom como mandatario californiano.

Becerra vs. Hilton: detalles de la encuesta más reciente en California

El estudio más reciente de ActiVote, finalizado el 16 de octubre de 2026, otorgó a Becerra el 62,8% de la intención de voto frente al 37,2% de Hilton. La diferencia a favor del ex fiscal general alcanzó los 25,6 puntos porcentuales en el electorado del Estado Dorado.

Una de las encuestas más recientes en California otorgó a Becerra el 62,8% de la intención de voto frente al 37,2% de Hilton AFP/Getty Images by AFP

La investigación contó con una muestra de 400 votantes probables de mitad de mandato y registró un margen de error de más o menos 4,9%. El trabajo de campo transcurrió entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 2026.

En se marco, Becerra captó el 95% del electorado demócrata y Hilton reunió el 94 % de los votantes republicanos. Asimismo, los electores independientes respaldaron al candidato oficialista a nivel estatal con un 63% frente a un 37% para el aspirante conservador.

Datos demográficos e ideológicos relevantes del sondeo más reciente en California

El desglose por áreas evidencia que Becerra lidera la preferencia en zonas rurales con el 55%, suburbanas con el 58% y urbanas con el 67%. De igual modo, el postulante oficialista superó a su rival en los segmentos por género, nivel de ingresos y grado de instrucción académica.

Entre la población hispana, el representante demócrata alcanzó un 74% de apoyo frente al 26% de Hilton. Además, Becerra captó el 54% del voto de los electores blancos en la contienda por la gobernación.

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Por su parte, el candidato republicano obtuvo ventaja únicamente en el grupo etario de 50 a 64 años con un 53% de respaldo frente al 47% de Becerra. En contraste, el aspirante demócrata dominó en los tramos de 18 a 29 años con el 76%, de 30 a 49 años con el 65% y de 65 años o más con el 65%.

En el espectro político, Becerra obtuvo la totalidad del voto de izquierda con el 100%, el 95% del centroizquierda y el 70% de los electores de centro. Por su parte, Hilton aseguró el 85% de la derecha y el 68% del centroderecha en el estado.