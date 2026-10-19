Elecciones en California: una boleta a nombre de una perra fue contada en la revocatoria de Newsom y su dueña recibió una sanción

Una mujer de 64 años de Costa Mesa, California, recibió una sanción judicial después de registrar a su perra como votante y emitir boletas a nombre del animal en las elecciones de 2021 y 2022. Uno de esos sufragios fue contabilizado durante el proceso de revocatoria del gobernador Gavin Newsom. El caso de fraude electoral en California derivó en un acuerdo judicial en abril.

¿Cómo logró una perra votar en las elecciones de California de 2021?

Según informó Los Angeles Times el 15 de octubre, la protagonista del caso es Laura Lee Yourex, una residente de Costa Mesa que inscribió ilegalmente a su mascota, Maya, en el registro electoral del condado de Orange.

La mujer enfrentó cinco cargos por delitos graves en septiembre de 2025 abc7.com

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Condado de Orange, la mujer utilizó esa inscripción para emitir votos por correo a nombre del animal en dos procesos electorales diferentes.

El primero ocurrió en 2021, durante la elección especial de revocatoria contra el gobernador Gavin Newsom. En esa oportunidad, las autoridades contabilizaron el sufragio registrado a nombre de la perra.

La situación fue distinta en las elecciones primarias de 2022, cuando se rechazó la segunda boleta enviada bajo la identidad de Maya.

Ambos episodios formaron parte de la investigación que posteriormente permitió presentar cargos penales contra Yourex por el uso de una inscripción electoral fraudulenta.

Las publicaciones en redes sociales que permitieron investigar el caso

Las fotografías que la propia mujer compartió en internet adquirieron relevancia durante la investigación. En enero de 2022, Yourex publicó una imagen en la que su perra aparecía junto a una boleta electoral y llevaba una calcomanía con la frase “Yo voté” (I voted).

La publicación no derivó inmediatamente en una intervención judicial. Sin embargo, en octubre de 2024, la residente difundió otra fotografía que mostraba la placa de identificación de Maya junto a una papeleta para sufragar por correo. Esta segunda imagen incluía un mensaje: “Maya todavía recibe su boleta”.

Para ese momento, la mascota ya había muerto, de acuerdo con la información proporcionada por los fiscales. Ese mismo mes, la Oficina del Registro Electoral del Condado de Orange remitió el caso a la Fiscalía para que investigara las irregularidades relacionadas con la inscripción y los sufragios.

Laura Lee Yourex registró ilegalmente a su perra Maya para votar en California abc7.com

¿Qué cargos enfrentó la dueña de la perra por fraude electoral?

En septiembre de 2025, Laura Lee Yourex fue acusada de cinco delitos graves relacionados con las acciones que había realizado a nombre de su mascota.

Kimberly Edds, portavoz de la Fiscalía del Condado de Orange, explicó que las autoridades reunieron pruebas suficientes para avanzar con el proceso penal.

En un comunicado, la funcionaria señaló que la investigación permitió presentar cargos contra la mujer por “registrar ilegalmente a su perra para votar” y después emitir boletas por correo obtenidas mediante esa inscripción fraudulenta.

El expediente quedó a cargo de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía del Condado de Orange, que examinó los antecedentes electorales y las pruebas vinculadas con las publicaciones de la acusada.

En abril de 2026, Yourex firmó un acuerdo de culpabilidad que estableció una sanción económica destinada a financiar una campaña pública contra el fraude electoral.

La sanción económica y los carteles contra el fraude electoral en Orange

Como parte del acuerdo judicial, la mujer quedó obligada a pagar US$1500 para financiar cuatro carteles publicitarios instalados junto a las autopistas 55 y 22 del condado de Orange.

Los anuncios utilizan la misma fotografía que Yourex había compartido de su perra junto a una boleta electoral.

El mensaje principal dice: “No seas un perro. El fraude electoral es un delito”. A continuación, los carteles advierten que las personas que no estén legalmente habilitadas para sufragar no deben hacerlo y que la Fiscalía del Condado de Orange procesará penalmente estas conductas.

Los anuncios deben permanecer exhibidos hasta las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

El 13 de octubre, la causa penal contra Yourex fue desestimada en su totalidad, después de que cumpliera las condiciones del acuerdo judicial firmado en abril.