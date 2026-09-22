Las siete leyes que firmó Newsom en California sobre los centros de datos de la IA impactarán en las facturas de luz y el uso de agua

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó siete leyes para regular los centros de datos que obligan a informar su consumo de electricidad y agua, asignan a los proyectos los costos de determinadas mejoras de infraestructura y amplían la información disponible para las comunidades que deben evaluar nuevas instalaciones.

Qué cambian las leyes de California para centros de datos, energía y agua

Según informó la oficina del gobernador el 21 de septiembre, el paquete incluye las iniciativas AB 1577, AB 2383, AB 2469, AB 2619, SB 886, SB 887 y SB 1168. Cada norma aborda un aspecto distinto del desarrollo de estas instalaciones: reportes, tarifas eléctricas, uso de agua, planificación local y revisión ambiental.

El punto más inmediato para los hogares es el reparto de costos. Las medidas disponen que los centros de datos paguen las mejoras de red eléctrica o de abastecimiento de agua que requieran sus proyectos y establecen salvaguardas para evitar que esos gastos se trasladen a clientes residenciales y de bajos ingresos.

La aplicación concreta dependerá de los procedimientos de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) y de cada proveedor.

La instalación de centros de datos en EE.UU. genera controversia y resistencia política (imagen ilustrativa) Cushman & Wakefield

Electricidad, agua y uso del suelo: los tres ejes del paquete

El paquete puede resumirse en tres obligaciones centrales:

Electricidad: las empresas deberán asumir costos de conexión y mejoras atribuibles al proyecto, además de cumplir reglas estatales de abastecimiento energético

las empresas deberán asumir costos de conexión y mejoras atribuibles al proyecto, además de cumplir reglas estatales de abastecimiento energético Agua: los promotores deberán informar consumo, fuentes de suministro, eficiencia y planes para períodos de sequía ante gobiernos locales y prestadores

los promotores deberán informar consumo, fuentes de suministro, eficiencia y planes para períodos de sequía ante gobiernos locales y prestadores Uso del suelo: los proyectos no recibirán una exención ambiental automática y deberán demostrar que cumplen estándares antes de solicitar trámites judiciales acelerados

El gobernador presentó las normas como una protección para familias y comunidades frente al crecimiento de infraestructura vinculada con la inteligencia artificial.

La consecuencia jurídica verificable es que los promotores deberán entregar más información y asumir obligaciones específicas. Esto no implica que las facturas eléctricas vayan a bajar de forma automática.

Las leyes también cambian la capacidad de evaluación local. Los municipios y proveedores de agua podrán comparar el empleo prometido por un proyecto con su demanda de recursos y sus necesidades de infraestructura.

Para residentes de zonas donde se proponga una instalación, los reportes pueden convertirse en insumos para audiencias, permisos y revisiones ambientales.

Los centros de datos generan controversia por la contaminación, el uso de recursos naturales y su impacto en las facturas de servicios de electricidad (imagen ilustrativa) Make more Aerials - Shutterstock

Cuándo se sentirá el efecto de las nuevas reglas

Las fechas y procedimientos varían entre las siete leyes. Algunas obligaciones requerirán reglamentos, decisiones tarifarias o formularios antes de reflejarse en un proyecto concreto. Por eso, la utilidad inmediata para un vecino es identificar qué centro de datos se propone, qué agencia evalúa el permiso y qué documento contiene las estimaciones de consumo y costos.

Newsom sostuvo que las empresas que obtienen beneficios no deben hacerlo “a costa” de los californianos.

Ley Qué es Punto clave AB 1577 Ley de transparencia para centros de datos. Exige reportar consumo de energía, agua y otros datos operativos a la California Energy Commission. AB 2383 Ley sobre tarifas eléctricas para centros de datos. Busca que los grandes centros de datos cubran los costos de red e infraestructura que generan. AB 2469 Ley de divulgación de uso de agua en permisos. Obliga a revelar el impacto hídrico antes de aprobar o ampliar un centro de datos. AB 2619 Ley de reporte y planificación hídrica. Exige datos sobre uso proyectado y real de agua al obtener o renovar licencias comerciales. SB 886 Ley de protección a usuarios de electricidad. Establece que los centros de datos asuman sus costos de interconexión y energía limpia. SB 887 Ley ambiental para proyectos de centros de datos. Limita exenciones ambientales y condiciona procesos acelerados a estándares de sostenibilidad. SB 1168 Ley de estructuras tarifarias eléctricas. Ordena diseñar tarifas para que los centros de datos paguen mejoras de red vinculadas con su demanda.

La noticia en pocas líneas

¿Qué aprobó California? Siete leyes sobre reportes, tarifas eléctricas, uso de agua, suelo y revisión ambiental de centros de datos

Siete leyes sobre reportes, tarifas eléctricas, uso de agua, suelo y revisión ambiental de centros de datos ¿Quién paga las mejoras? Las normas asignan al proyecto los costos de infraestructura eléctrica o hídrica vinculados con su demanda

Las normas asignan al proyecto los costos de infraestructura eléctrica o hídrica vinculados con su demanda ¿Las facturas bajarán? No necesariamente; el objetivo es evitar traslados de costos, pero la aplicación depende de reguladores y proveedores

No necesariamente; el objetivo es evitar traslados de costos, pero la aplicación depende de reguladores y proveedores ¿Qué información recibirán las comunidades? Estimaciones de consumo, fuentes de agua, eficiencia, planificación ante sequías y requisitos energéticos

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.