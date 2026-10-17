Oficial y confirmado en California: cuándo son las midterm elections 2026

California celebra las elecciones de medio término o midterms el martes 3 de noviembre de 2026, junto con el resto de Estados Unidos. Los votantes elegirán representantes al Congreso y autoridades estatales y locales, incluida la gobernación, en una jornada que definirá el control del Legislativo federal.

Calendario electoral de California: fechas y horarios

Los centros de votación abren a las 7 y cierran a las 20, hora local. Las ubicaciones pueden consultarse en los sitios oficiales de las autoridades electorales.

Xavier Becerra y Steve Hilton son los candidatos a suceder a Gavin Newsom en el puesto de gobernador de California AP / Steve Hilton for Governor

El período para devolver las boletas de voto por correo comenzó el 5 de octubre.

Los primeros centros de votación presencial anticipada abrirán el 24 de octubre en los condados que participan en la Ley de Elección de los Votantes.

Qué se vota en las midterm elections 2026

En todo el país estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado . Los nuevos integrantes asumirán en enero de 2027.

. Los nuevos integrantes asumirán en enero de 2027. En California, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton compiten por suceder a Gavin Newsom en la gobernación.

Elecciones a gobernador: qué muestra la encuesta

Según una encuesta del Manhattan Institute, cuyos resultados recoge LA NACION, Becerra reúne un 55% de intención de voto; Hilton, un 38%; y un 7% permanece indeciso.

Gavin Newsom finaliza su segundo mandato consecutivo como gobernador de California HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El sondeo abarcó a 1000 electores probables de todo el estado entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre.

Para tener en cuenta

Las fechas y ubicaciones de la votación anticipada dependen del condado.

Antes de enviar una boleta por correo, los electores deben verificar los requisitos de entrega y recepción: sus plazos pueden diferir de los de la votación presencial anticipada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.