Las encuestas en California son claras: quién va ganando las elecciones 2026 a la gobernación sin Newsom
Las encuestas en California posicionan al demócrata Xavier Becerra con una amplia ventaja en la carrera por la gobernación para 2026
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Una encuesta analizó la preferencia de los votantes de California entre los candidatos a la gobernación Xavier Becerra y Steve Hilton, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. La consulta sobre el sucesor de Gavin Newsom abarcó a 1000 electores probables en todo el estado entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre.
Resultados de la encuesta y porcentajes para cada candidato a la gobernación
El candidato demócrata Becerra encabeza la contienda por la gobernación del Estado Dorado con un 55% de la intención de voto, según la encuesta del Manhattan Institute. Por su parte, el postulante republicano Steve Hilton registra un 38% del respaldo, mientras un 7% de los electores permanece indefinido.
Al presionar a los votantes indefinidos hacia una opción, Becerra alcanza un 57% de apoyo frente a un 39% de Hilton. En este escenario, solo un 3% de los ciudadanos mantiene su indecisión de cara a los comicios.
Ambos partidos muestran un alto nivel de consolidación en torno a sus nominados oficiales. Becerra concentra el respaldo del 93% de los demócratas, mientras Hilton reúne el apoyo del 96% de los republicanos.
Entre los votantes independientes, el representante demócrata mantiene la ventaja con un 48% frente a un 39% del aspirante republicano. Becerra lidera la preferencia en este sector del electorado.
En términos demográficos, Becerra logra sus mayores márgenes entre los jóvenes con un 65%, las mujeres con un 59% y los graduados universitarios con un 63%. Por su parte, Hilton obtiene sus mejores registros entre los hombres con un 43% y los electores sin título universitario con un 43%.
Posturas sobre la Propuesta 40 y la imagen de los líderes políticos estatales
La encuesta midió la postura sobre la Propuesta 40, iniciativa que plantea un impuesto del 5% a la riqueza de los multimillonarios. Un 50% de los electores opone resistencia a la medida, frente a un 35% que la respalda y un 15% de indecisos.
Los votantes republicanos rechazan la medida fiscal con un 83%, mientras los independientes se oponen con un 51%. En contraste, los demócratas apoyan la iniciativa con un 50% frente a un 31% de rechazo.
El estudio evaluó la imagen del gobernador saliente Gavin Newsom, quien registra un 46% de apreciación favorable y un 52% de valoración desfavorable. De igual modo, la exvicepresidenta Kamala Harris presenta un 47% de imagen positiva y un 50% de percepción negativa.
En cambio, Becerra registra un saldo positivo con un 47% de opiniones favorables y un 41% de desfavorables. Un 12% de los consultados manifiesta no tener una opinión formada sobre el candidato demócrata.
Evaluación del rumbo del estado y opiniones sobre políticas clave de gobierno
El 45% de los ciudadanos considera que California camina en una dirección “peor” a la de otros estados, mientras un 32% percibe un rumbo superior. Asimismo, un 81% de los encuestados afirma que la entidad enfrenta un problema de falta de vivienda más grave que el resto del país.
Por un margen del 60% frente al 29%, los votantes atribuyen la falta de vivienda a las adicciones y salud mental antes que al costo habitacional. Una amplia mayoría apoya el tratamiento médico obligatorio para las personas sin hogar.
En materia de programas públicos, 51% de los electores respalda limitar la cobertura de Medi-Cal a residentes con estatus legal. En sentido contrario, un 31% apoya la inclusión sin importar la condición migratoria.
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