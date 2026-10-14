Las encuestas en California son claras: quién va ganando las elecciones 2026 a la gobernación sin Newsom

Una encuesta analizó la preferencia de los votantes de California entre los candidatos a la gobernación Xavier Becerra y Steve Hilton, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. La consulta sobre el sucesor de Gavin Newsom abarcó a 1000 electores probables en todo el estado entre el 24 de septiembre y el 1° de octubre.

Resultados de la encuesta y porcentajes para cada candidato a la gobernación

El candidato demócrata Becerra encabeza la contienda por la gobernación del Estado Dorado con un 55% de la intención de voto, según la encuesta del Manhattan Institute. Por su parte, el postulante republicano Steve Hilton registra un 38% del respaldo, mientras un 7% de los electores permanece indefinido.

El candidato a gobernador de California Xavier Becerra lidera la encuesta con un 55% de la intención de voto Noah Berger - FR34727 AP

Al presionar a los votantes indefinidos hacia una opción, Becerra alcanza un 57% de apoyo frente a un 39% de Hilton. En este escenario, solo un 3% de los ciudadanos mantiene su indecisión de cara a los comicios.

Ambos partidos muestran un alto nivel de consolidación en torno a sus nominados oficiales. Becerra concentra el respaldo del 93% de los demócratas, mientras Hilton reúne el apoyo del 96% de los republicanos.

Entre los votantes independientes, el representante demócrata mantiene la ventaja con un 48% frente a un 39% del aspirante republicano. Becerra lidera la preferencia en este sector del electorado.

En términos demográficos, Becerra logra sus mayores márgenes entre los jóvenes con un 65%, las mujeres con un 59% y los graduados universitarios con un 63%. Por su parte, Hilton obtiene sus mejores registros entre los hombres con un 43% y los electores sin título universitario con un 43%.

Posturas sobre la Propuesta 40 y la imagen de los líderes políticos estatales

La encuesta midió la postura sobre la Propuesta 40, iniciativa que plantea un impuesto del 5% a la riqueza de los multimillonarios. Un 50% de los electores opone resistencia a la medida, frente a un 35% que la respalda y un 15% de indecisos.

Los votantes republicanos rechazan la medida fiscal con un 83%, mientras los independientes se oponen con un 51%. En contraste, los demócratas apoyan la iniciativa con un 50% frente a un 31% de rechazo.

La imagen del gobernador Gavin Newsom tuvo un 52% de valoración desfavorable HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estudio evaluó la imagen del gobernador saliente Gavin Newsom, quien registra un 46% de apreciación favorable y un 52% de valoración desfavorable. De igual modo, la exvicepresidenta Kamala Harris presenta un 47% de imagen positiva y un 50% de percepción negativa.

En cambio, Becerra registra un saldo positivo con un 47% de opiniones favorables y un 41% de desfavorables. Un 12% de los consultados manifiesta no tener una opinión formada sobre el candidato demócrata.

Evaluación del rumbo del estado y opiniones sobre políticas clave de gobierno

El 45% de los ciudadanos considera que California camina en una dirección “peor” a la de otros estados, mientras un 32% percibe un rumbo superior. Asimismo, un 81% de los encuestados afirma que la entidad enfrenta un problema de falta de vivienda más grave que el resto del país.

Por un margen del 60% frente al 29%, los votantes atribuyen la falta de vivienda a las adicciones y salud mental antes que al costo habitacional. Una amplia mayoría apoya el tratamiento médico obligatorio para las personas sin hogar.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

En materia de programas públicos, 51% de los electores respalda limitar la cobertura de Medi-Cal a residentes con estatus legal. En sentido contrario, un 31% apoya la inclusión sin importar la condición migratoria.