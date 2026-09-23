Oficial y confirmado: la ley firmada por Newsom que cambia para siempre las comidas en escuelas de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en julio la ley SB 172, que convierte en ley estatal el programa “De la granja a la escuela” (Farm to School). Con esta medida, el estado busca mejorar la nutrición estudiantil mediante el uso de productos locales y promover el aprendizaje práctico sobre nutrición a través de huertos escolares, visitas a granjas y otras actividades.

Qué establece la ley de Newsom sobre comidas escolares en California

La Oficina del Gobernador confirmó en un comunicado oficial publicado en julio la firma de la legislación con el objetivo de garantizar que los niños reciban comidas escolares nutritivas y frescas, elaboradas a partir del uso de productos locales. “California es líder nacional en el apoyo a la salud infantil al ofrecer comidas escolares nutritivas con productos locales y brindar educación alimentaria que inculca en los estudiantes hábitos saludables para toda la vida”, expresó Newsom al respecto.

La ley firmada por Gavin Newsom apunta a conectar a los agricultores locales con los comedores escolares de California @gavinnewsom

La SB 172 establece que el programa será administrado por la Oficina de Farm to Fork dentro del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés).

“Apoyar a los agricultores californianos, a las comunidades locales y a la salud de los niños de California sigue siendo una prioridad absoluta, por lo que hemos asegurado la financiación permanente para el programa ‘De la Granja a la Escuela’ de California, líder a nivel nacional”, concluyó Newsom.

En concreto, el propósito de la medida legislativa es conectar a los agricultores locales con los comedores escolares. Para este fin, la nueva ley establece:

Prioridad a alimentos locales y frescos: exige incrementar la compra de alimentos producidos o cultivados en California que sean enteros o mínimamente procesados para su distribución en los programas de comidas escolares.

exige incrementar la compra de alimentos producidos o cultivados en California que sean enteros o mínimamente procesados para su distribución en los programas de comidas escolares. Conexión entre el aula y la cafetería: fomenta el aprendizaje sobre nutrición mediante huertos escolares, visitas a granjas, clases culinarias, vías de aprendizaje experiencial y la promoción de tradiciones alimentarias.

fomenta el aprendizaje sobre nutrición mediante huertos escolares, visitas a granjas, clases culinarias, vías de aprendizaje experiencial y la promoción de tradiciones alimentarias. Apoyo técnico e infraestructura: despliega personal regional para brindar asistencia técnica a las escuelas y conectar a productores locales con el personal escolar.

despliega personal regional para brindar asistencia técnica a las escuelas y conectar a productores locales con el personal escolar. Programa de Subvenciones Incubadoras: administra el California Farm to School Incubator Grant Program para financiar iniciativas locales sustentables en las escuelas.

Cuánto invirtió California en el programa Farm to School

Desde 2021, la administración estatal invirtió 86 millones de dólares en 375 proyectos mediante el Programa de Subvenciones “De la Granja a la Escuela”, con un beneficio que alcanzó al 49% de los estudiantes de escuelas públicas de California, según el comunicado del gobernador.

En cuanto al retorno económico, las autoridades aseguraron que cada US$1 invertido mediante estas subvenciones genera US$2,10 en actividad económica en las comunidades locales.

El 80% de las escuelas beneficiarias son escuelas Título 1, es decir, aquellas que reciben fondos federales adicionales por atender a un alto porcentaje de familias y estudiantes de bajos recursos.

La Oficina del Gobernador Newsom indicó que el programa de asistencia nutricional benefició al 49% de los estudiantes de escuelas públicas de California desde su lanzamiento en 2021 Freepik

Además, el 100% de los agricultores financiados son pequeños, medianos o socialmente desfavorecidos (veteranos, mujeres, indígenas, personas de color y hogares de recursos limitados), y el 100% de los productores emplea prácticas agrícolas orgánicas, regenerativas y climáticamente inteligentes.

El programa inició con una asignación de US$60 millones por dos años en el presupuesto 2021-2022, seguida de US$30 millones adicionales para proyectos de demostración y US$600 millones a tres años para infraestructura de cocinas, equipamiento y capacitación laboral. Ahora, con la firma de la nueva legislación, cuenta con financiamiento permanente continuo a partir del presupuesto estatal 2026-27.

El mensaje de Gavin Newsom a los latinos de California por el Mes de la Herencia Hispana

Inseguridad alimentaria infantil en California: los datos clave

En Estados Unidos, uno de cada seis niños padece hambre, según datos recopilados por la organización Feeding America. La problemática es similar en el Estado Dorado, donde más de 2 millones de niños no tienen acceso a alimentos saludables y nutritivos.

En ese sentido, los menores de edad afroamericanos y latinos sufren inseguridad alimentaria al doble de la tasa que los niños de hogares blancos, de acuerdo con el comunicado oficial.

La Oficina del Gobernador sostuvo que los estudiantes que participan en programas de alimentación escolar tienen más probabilidades de consumir alimentos nutritivos, menos probabilidades de sufrir deficiencias nutricionales y presentan una mayor asistencia y un mejor rendimiento académico.

“Mediante la inversión en oportunidades de aprendizaje práctico en huertos escolares, granjas locales o clases de cocina, el programa F2S enseña a los estudiantes desde temprana edad hábitos alimenticios saludables y responsabilidad ambiental, preparándolos para el éxito y un futuro más saludable”, completaron las autoridades.