Es oficial: la ley que llegó al escritorio de Newsom y abriría empleos universitarios a estudiantes extranjeros

La propuesta AB 713 ya completó su recorrido por ambas cámaras de la Legislatura de California y fue remitida a la oficina del gobernador Gavin Newsom. El proyecto de ley, presentado por el asambleísta José Solache, plantea modificar las condiciones de acceso a determinados empleos dentro de las instituciones públicas de educación superior.

Qué establece la AB 713 para los empleos universitarios

El texto establece que la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés), la Universidad Estatal de California y los Colegios Comunitarios de California no podrán descartar a un estudiante de un puesto únicamente porque no presente prueba de autorización federal de empleo, salvo las excepciones previstas.

Según el texto, esta medida es crucial para que los estudiantes indocumentados accedan a oportunidades de investigación, pasantías pagadas y becas que financien su formación académica Magnific

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes indocumentados que forman parte del sistema público de educación superior.

El objetivo planteado por sus impulsores es que puedan acceder a puestos vinculados con su formación académica sin que su situación migratoria les impida desarrollar actividades laborales dentro de las instituciones donde estudian.

“La ley 713 se trata de brindar una oportunidad para todos. Se trata de permitir que los estudiantes que están en nuestro sistema de educación superior y que pueden ser indocumentados puedan trabajar en nuestro sistema universitario”, dijo Solache en un video publicado en Facebook.

La propuesta contempla dos situaciones en las que las instituciones sí podrán exigir una prueba de autorización federal:

Una de ellas se presenta cuando la legislación federal establece expresamente ese requisito.

La otra corresponde a los puestos cuya financiación mediante una subvención determine que es obligatorio contar con dicha autorización.

Fuera de esas excepciones, las universidades y colegios públicos alcanzados por la medida no podrían utilizar la falta de documentación laboral federal como motivo para excluir a un estudiante de una vacante dentro del campus.

La norma busca establecer así un criterio específico para el empleo estudiantil en las instituciones públicas de California.

La AB 713 se basa en la interpretación de que la prohibición federal de contratar a personas sin autorización laboral prevista en 8 U.S.C. 1324a(a) no se aplica a las ramas del gobierno estatal.

El propio proyecto ordenaría a las instituciones alcanzadas tratar esa prohibición como inaplicable.

Qué busca establecer la AB 713 en California

Cuándo tendrían que aplicar las universidades la AB 713

La propuesta fue enviada al gobernador el 8 de septiembre bajo el estado legislativo de Enrolled. Esto significa que completó su aprobación legislativa, pero no que ya sea una ley vigente.

Newsom puede firmar o vetar la AB 713. Tiene hasta el 30 de septiembre para actuar sobre los proyectos aprobados antes del 1° de septiembre que permanecen en su poder; si no los veta dentro del plazo constitucional, pueden convertirse en ley sin su firma.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que el acceso a trabajos dentro del campus puede ampliar las posibilidades de que estudiantes indocumentados participen en actividades de investigación, pasantías remuneradas y otros programas vinculados con su formación.

También plantean que el empleo universitario puede constituir una alternativa frente a la imposibilidad de acceder a determinados trabajos fuera de las instituciones educativas.

Solache pidió a Newsom que firme el proyecto

El asambleísta José Solache defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que los estudiantes que fueron admitidos en el sistema de educación superior y cursan sus estudios deberían poder encontrar oportunidades laborales dentro de las propias instituciones.

“Las leyes federales les impiden encontrar trabajo fuera del sistema educativo, pero deberíamos brindar esa oportunidad laboral dentro del sistema educativo en el que están tratando de aprender”, dijo el asambleísta. “Así que trabajar y aprender en el mismo lugar es un ganar-ganar”, agregó.

El asambleísta Solache le pide a Newsom que promulgue su ley

En otra intervención realizada desde el Labor Center de la UCLA, Solache insistió en que los estudiantes indocumentados necesitan alternativas laborales dentro de los campus y solicitó directamente a Newsom que firme la AB 713.

De acuerdo con el planteo del legislador, quienes estudian en California desarrollan capacidades que pueden ser aprovechadas por las instituciones y por el Estado.

“Han estudiado. Han obtenido sus títulos. Han desarrollado la habilidad que California realmente necesita. Y ahora están pidiendo algo bastante fundamental. El mensaje es claro, gobernador Newsom, firme la ley AB713. Vamos”, finalizó.