La nueva ley de California que obliga a actuar ante una emergencia médica infantil y que entró en vigor el 20 de septiembre

California puso en vigor la Ley de Gabriel, una norma que obliga a trabajadores sociales a tomar medidas razonables para obtener atención de emergencia cuando un menor bajo custodia protectora parece necesitarla. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, también aclara que los empleados de bienestar infantil pueden enfrentar sanciones penales si alteran o falsifican expedientes públicos.

La Ley de Gabriel cambia deberes de protección infantil en California

Según informó la Gobernación de California en un comunicado oficial, Newsom firmó el Proyecto de Ley de la Asamblea 2304 (AB 2304) el 20 de septiembre. El texto quedó registrado como Capítulo 392 de las leyes de 2026 y entró en vigor de inmediato.

La legislación lleva el nombre de Gabriel Fernandez, un niño de ocho años de Palmdale que murió en 2013 después de meses de abuso. Su caso expuso fallas del sistema de protección infantil y dio origen a distintos intentos legislativos del asambleísta republicano Tom Lackey.

El cambio central se aplica cuando un menor dependiente de un tribunal juvenil está bajo cuidado temporal o supervisión de un trabajador social y parece requerir atención médica, quirúrgica, dental u otro tratamiento urgente. En esa situación, el trabajador social deberá tomar medidas razonables para obtener la atención, incluso sin una orden judicial cuando la emergencia lo permita.

Los trabajadores sociales deben procurar la forma que un menor de edad bajo protección reciba asistencia médica si la requiere (imagen ilustrativa) Yeko Photo Studio - Freepik

Qué exige la AB 2304 desde su entrada en vigor

El texto definitivo establece obligaciones y responsabilidades concretas:

Atención inmediata: el trabajador social debe dar pasos razonables para que el menor sea evaluado y atendido durante una emergencia

el trabajador social debe dar pasos razonables para que el menor sea evaluado y atendido durante una emergencia Aviso familiar: debe intentar obtener el consentimiento o notificar al padre, tutor o responsable cuando sea posible

debe intentar obtener el consentimiento o notificar al padre, tutor o responsable cuando sea posible Niños indígenas: si sabe o debería saber que el menor pertenece a una tribu, deberá notificarla tan pronto como sea razonablemente posible

si sabe o debería saber que el menor pertenece a una tribu, deberá notificarla tan pronto como sea razonablemente posible Expedientes públicos: los trabajadores sociales de departamentos de bienestar infantil quedan incluidos en la norma penal sobre destrucción, ocultamiento, alteración o falsificación de registros

Lackey dijo a The Center Square que la norma busca evitar que una urgencia visible quede sin respuesta y que los documentos puedan manipularse sin consecuencias.

Una organización de abogados de dependencia infantil se opuso durante el trámite legislativo porque entendió que las modificaciones podían interferir con otras reglas del sistema de protección. Esa objeción no impidió la aprobación, pero aporta un punto que los condados deberán considerar al actualizar protocolos y capacitar personal.

Para las familias, la norma no crea un servicio médico nuevo ni reemplaza al 911. Su efecto está en el deber del trabajador social cuando el menor ya se encuentra bajo custodia o supervisión judicial. Tampoco significa que toda demora constituya automáticamente un delito: la obligación usa el estándar de medidas razonables y las sanciones por expedientes requieren conducta prohibida y prueba suficiente.

Los departamentos de bienestar infantil de los condados deberán adaptar procedimientos a una ley estatal de aplicación inmediata. Los detalles operativos, formularios y mecanismos de supervisión pueden variar, pero la obligación básica ya forma parte del marco vigente.

Lo que hay que saber

¿Qué exige la Ley de Gabriel? Que trabajadores sociales tomen medidas razonables para obtener atención de emergencia para menores bajo protección cuando resulte necesaria

Que trabajadores sociales tomen medidas razonables para obtener atención de emergencia para menores bajo protección cuando resulte necesaria ¿Cuándo comenzó a regir? El gobernador la firmó el 20 de septiembre de 2026 y el texto indica que entró en vigor de inmediato

El gobernador la firmó el 20 de septiembre de 2026 y el texto indica que entró en vigor de inmediato ¿Qué cambia con los expedientes? Aclara que trabajadores sociales del condado pueden quedar alcanzados por sanciones si alteran o falsifican registros públicos

Aclara que trabajadores sociales del condado pueden quedar alcanzados por sanciones si alteran o falsifican registros públicos ¿A quiénes alcanza? A trabajadores sociales y menores dependientes del tribunal que estén bajo cuidado temporal o supervisión del sistema

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