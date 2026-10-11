Pasaporte de México en California y las nuevas citas de pasaporte y matrícula consular del 13 al 17 de octubre

Los mexicanos que viven en California tendrán una nueva oportunidad para gestionar sus documentos consulares sin trasladarse hasta una sede fija. El Consulado de Carrera de México en San Bernardino llevará su unidad móvil a Hemet durante cinco días, con atención programada de 9 a 14.30 hs.

Dónde estará el consulado sobre ruedas de México en California

De acuerdo con la información oficial, la jornada se realizará en Our Lady of the Valley Church, ubicada en 780 S State St, Hemet, CA 92543. Allí se podrán realizar trámites relacionados con el pasaporte mexicano y la matrícula consular, siempre que los interesados cuenten con una reservación previa.

Para las fechas del 13 al 17 de octubre, el Consulado Sobre Ruedas del Consulado de Carrera de México en San Bernardino brindará atención en Hemet, California Facebook Consulado de México en San Bernardino, California

Las citas para esta sede quedaron habilitadas a partir del jueves 8 de octubre. El turno es gratuito y debe solicitarse de manera individual para cada persona que necesite realizar un trámite. Además, el ingreso está reservado a quienes tengan cita, sin acompañantes durante la atención.

Cómo solicitar una cita para el pasaporte mexicano

Los interesados pueden reservar su turno mediante dos canales:

Una alternativa es llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al +1 (424) 309-0009 .

. La otra consiste en ingresar al portal oficial de citas consulares de México, donde es posible realizar la solicitud con una cuenta LlaveMX, si se dispone de CURP, o mediante una dirección de correo electrónico.

Antes de acudir a la unidad móvil, se recomienda revisar que la documentación requerida esté completa y que los datos personales coincidan con los registros oficiales. La falta de alguna información puede impedir que el trámite continúe.

Otro punto que deben considerar los solicitantes es la forma de pago. Durante las jornadas del Consulado Sobre Ruedas se acepta exclusivamente dinero en efectivo. No se reciben tarjetas bancarias, por lo que es necesario llevar el importe correspondiente al documento solicitado.

El pasaporte es un documento de viaje que la SRE expide a las personas mexicanas para acreditar su nacionalidad e identidad Gobierno de Coahuila

Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en Estados Unidos

El precio depende de la vigencia elegida y de las condiciones de cada solicitante. Las tarifas informadas para los trámites consulares son:

Un año: US$44 (esta opción está disponible únicamente para menores de tres años).

(esta opción está disponible únicamente para menores de tres años). Tres años: US$101 .

. Seis años: US$137 .

. Diez años: US$209 (esta vigencia corresponde exclusivamente a mayores de 18 años).

Algunos grupos pueden acceder a una reducción del 50% sobre el costo ordinario. El beneficio contempla a las personas mayores de 60 años, a quienes acrediten una discapacidad y a los trabajadores agrícolas participantes en el programa con Canadá. Para estos últimos, el descuento no se aplica al pasaporte de diez años.

Con la reducción correspondiente, el documento con vigencia de diez años cuesta US$104,50. Si se solicita un pasaporte de emergencia, se añade un recargo del 30% sobre la tarifa habitual.

La cita para tramitar el pasaporte mexicano es gratuita

Qué documentos se necesitan para tramitar el pasaporte mexicano

Los adultos que soliciten el pasaporte por primera vez deben acreditar nacionalidad mexicana mediante:

Un acta de nacimiento ordinaria

Un certificado de nacionalidad

Una declaratoria de nacionalidad por nacimiento o una carta de naturalización, según corresponda.

También deben presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar, la matrícula consular de alta seguridad, una licencia de conducir o una tarjeta de residencia estadounidense.

Para renovar el documento, generalmente se debe presentar el pasaporte anterior. Si fue expedido en México o antes de 2012, también se requiere el acta de nacimiento original. En caso de robo o extravío, se debe aportar el reporte policial y cumplir con los requisitos establecidos para una solicitud inicial.

Los menores de 18 años deben presentarse acompañados por ambos padres o tutores. Se requiere el acta de nacimiento del menor, una identificación aceptada según su edad y el permiso OP-7 firmado presencialmente por ambos padres. Estos también deben llevar sus identificaciones oficiales vigentes, cuyos nombres deben coincidir con los del acta de nacimiento.

Calendario de octubre del Consulado Sobre Ruedas en California

La visita a Hemet forma parte de un recorrido programado por distintas localidades californianas durante octubre. Las fechas anunciadas son las siguientes:

Riverside : del 20 al 24 de octubre con la apertura de citas desde el 15 de octubre.

: del 20 al 24 de octubre con la apertura de citas desde el 15 de octubre. Coachella: del 27 al 31 de octubre con la apertura de citas desde el 22 de octubre.

Quienes necesiten renovar su pasaporte o tramitar una matrícula consular deben verificar la disponibilidad de turnos correspondiente a cada localidad y reservar con anticipación.