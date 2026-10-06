México: consulado sobre ruedas anuncia las fechas para tramitar el pasaporte en Texas hasta el 30 de octubre

Los ciudadanos mexicanos que necesiten tramitar el pasaporte en Texas tendrán cuatro períodos de atención durante octubre de 2026 a través del Consulado Sobre Ruedas. El calendario contempla visitas a distintas ciudades del norte del estado hasta el viernes 30.

¿Cuáles son las fechas del Consulado Sobre Ruedas en Texas durante octubre?

El calendario difundido por el Consulado General de México en Dallas establece cuatro sedes para octubre. La primera jornada comenzó el lunes 5 y las actividades continuarán hasta fin de mes.

La iniciativa acerca servicios de documentación a comunidades ubicados fuera de las oficinas permanentes Imagen ilustrativa generada con IA

Estas son las fechas, ciudades y direcciones informadas:

Henderson: del lunes 5 al viernes 9 de octubre , en Civic Center, 1500 Lake Forest Pkwy., Henderson , TX 75652.

del lunes , en , TX 75652. Arlington: del martes 13 al viernes 16 de octubre , en Mueblería Canales, 102 E. Interstate 20 , Arlington, TX 76018.

del , en , Arlington, TX 76018. Dublin: del lunes 19 al viernes 23 de octubre , en St. Mary’s Catholic Church Dublin, 12286 US-377, Dublin, TX 76446.

del , en St. Mary’s Catholic Church Dublin, 12286 US-377, Dublin, TX 76446. Fort Worth: del lunes 26 al viernes 30 de octubre, en Carrillo Event Center, 909 East Seminary Drive, Fort Worth, TX 76115.

El Consulado Mexicano tiene diferentes trámites móviles en EE.UU.

El objetivo de los consulados sobre ruedas de México en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) explica que los Consulados Sobre Ruedas están destinados a atender a las comunidades mexicanas ubicadas en la zona metropolitana de las ciudades donde tienen sede las representaciones consulares. A diferencia de una jornada de un solo día, permanecen durante varios días en una misma ubicación.

Estos operativos ofrecen principalmente servicios de documentación, en especial pasaportes y matrículas consulares de alta seguridad. También proporcionan información sobre registros de nacimiento, copias certificadas, poderes notariales y testamentos.

Además, el programa contempla orientación para mexicanos en Estados Unidos sobre asuntos de su interés, consultas relacionadas con protección y derechos laborales, y distribución de materiales informativos.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en Texas en 2026?

Los valores vigentes desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron publicados por el Consulado General de México en Dallas. Las tarifas dependen del período de validez del documento:

Un año: US$44. Esta opción corresponde a menores de tres años.

US$44. Esta opción corresponde a menores de tres años. Tres años: US$101.

US$101. Seis años: US$137.

US$137. Diez años: US$209

Las personas mayores de 60 años o con una discapacidad comprobable reciben un descuento del 50% en pasaportes ordinarios. En los casos en los que el documento deba expedirse de emergencia, corresponde un monto adicional equivalente al 30% de la tarifa de la vigencia elegida.

El pago debe efectuarse en la caja de la representación al momento de la cita. Se aceptan tarjetas de débito o crédito, excepto American Express. A su vez, es admitido el pago en efectivo pero con cambio exacto.

Cómo sacar una cita para el Consulado Sobre Ruedas por internet, WhatsApp o teléfono

Las autoridades consulares establecen que agendar una cita consular es gratuito y ofrecen tres alternativas para hacerlo. Una de ellas es el sistema en línea de MiConsulado, disponible en citas.sre.gob.mx.

Las tarifas varían según la vigencia elegida y parten desde US$44 para menores de tres años Fotomontaje realizado con IA

También es posible solicitar un turno por WhatsApp al +1 (424) 309-0009 o comunicarse con el call center a ese mismo número. El calendario de octubre del Consulado Sobre Ruedas indica esos dos últimos canales para reservar la atención.

La SRE advierte que los usuarios no deben pagar a terceros por conseguir un turno ni compartir información personal con desconocidos, debido a que el servicio para programarlo no tiene costo.