Pasaporte mexicano en Estados Unidos: quiénes pagan la mitad en 2026 y cuánto cuesta el documento de 10 años
Las autoridades definen qué sectores de la población pueden acceder a la tarifa reducida del trámite
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Los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos pueden realizar distintos trámites relacionados con su pasaporte en los consulados de México distribuidos por el territorio estadounidense y en la Sección Consular de Washington. La red diplomática permite gestionar la expedición y renovación del documento sin necesidad de viajar al país latino.
Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en EE.UU.
Antes de acudir a una sede consular, es necesario programar una cita mediante la plataforma oficial.
La solicitud debe hacerse de manera individual, es decir, se requiere un turno para cada persona que necesite tramitar su pasaporte.
Durante el año en curso, el precio depende de la vigencia seleccionada y de si el interesado reúne las condiciones para acceder a una tarifa reducida:
- El documento por un año cuesta 44 dólares y está disponible únicamente para menores de tres años.
- El de tres años tiene un valor de US$101.
- El de seis años cuesta US$137.
- El de diez años tiene una tarifa de US$209, disponible solo para mayores de 18 años.
Quiénes pueden obtener el descuento del 50% en el pasaporte mexicano
Según la información oficial, la normativa contempla una reducción de la mitad del precio para las personas mayores de 60 años, quienes acrediten una discapacidad y los trabajadores agrícolas comprendidos dentro del programa correspondiente con Canadá.
El descuento no se aplica de la misma manera a todas las vigencias. En particular, los trabajadores agrícolas no pueden utilizar la reducción del 50% para obtener el pasaporte de diez años. Para quienes sí pueden acceder al beneficio, la tarifa indicada es de US$104,50.
Requisitos para adultos que solicitan o renuevan el pasaporte mexicano
Los mayores de edad que solicitan el pasaporte mexicano por primera vez deben demostrar su nacionalidad. Para ello pueden presentar documentos como:
- Acta de nacimiento
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
También deben presentar una identificación oficial vigente. Entre las opciones contempladas se encuentran la credencial para votar del INE y la matrícula consular, además de otros documentos reconocidos por la autoridad.
En caso de renovación, el solicitante debe llevar el pasaporte anterior. Si el documento fue robado, perdido o destruido, se debe presentar el acta correspondiente ante la autoridad competente, completar el formato solicitado por la oficina consular y aportar la documentación requerida para el trámite como si fuera la primera vez.
Qué deben presentar los menores de edad para tramitar el pasaporte mexicano
Los menores que tramitan el pasaporte por primera vez necesitan acreditar su nacionalidad mexicana mediante un documento probatorio, como el acta de nacimiento. También tendrán que presentar una identificación vigente con fotografía cuyos datos coincidan con los registrados en la constancia de nacionalidad.
Para acreditar la identidad pueden utilizarse documentos como una credencial escolar. En el caso de menores de 7 años, también se contempla una carta emitida por el pediatra bajo las condiciones establecidas para este trámite.
La participación de los padres o tutores es otro requisito. Las personas que ejercen la patria potestad o tutela deben presentar una identificación oficial vigente y otorgar su autorización presencial mediante el formato OP-7.
Para las renovaciones se solicita el pasaporte anterior, la identificación correspondiente y nuevamente la autorización de los responsables mediante el formato OP-7.
Dónde tramitar el pasaporte mexicano en EE.UU.
La red consular mexicana cuenta con oficinas en diferentes ciudades estadounidenses. Entre ellas se encuentran:
- Chicago
- Dallas
- El Paso
- Houston
- Los Ángeles
- Miami
- Nueva York
- Phoenix
- San Antonio
- San Diego
- San Francisco
- Seattle
Una vez obtenida la cita, el solicitante debe acudir personalmente con los documentos correspondientes. El pago de los derechos se efectúa en la oficina consular durante el turno y, después de comprobar la información presentada, el pasaporte se entrega ese mismo día según las condiciones indicadas.
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