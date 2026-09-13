Pasaporte mexicano en Estados Unidos: quiénes pagan la mitad en 2026 y cuánto cuesta el documento de 10 años

Los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos pueden realizar distintos trámites relacionados con su pasaporte en los consulados de México distribuidos por el territorio estadounidense y en la Sección Consular de Washington. La red diplomática permite gestionar la expedición y renovación del documento sin necesidad de viajar al país latino.

Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en EE.UU.

Antes de acudir a una sede consular, es necesario programar una cita mediante la plataforma oficial.

La solicitud debe hacerse de manera individual, es decir, se requiere un turno para cada persona que necesite tramitar su pasaporte.

La cita para tramitar el pasaporte mexicano es gratuita

Durante el año en curso, el precio depende de la vigencia seleccionada y de si el interesado reúne las condiciones para acceder a una tarifa reducida:

El documento por un año cuesta 44 dólares y está disponible únicamente para menores de tres años.

cuesta y está disponible únicamente para menores de tres años. El de tres años tiene un valor de US$101 .

tiene un valor de . El de seis años cuesta US$137 .

cuesta . El de diez años tiene una tarifa de US$209, disponible solo para mayores de 18 años.

Quiénes pueden obtener el descuento del 50% en el pasaporte mexicano

Según la información oficial, la normativa contempla una reducción de la mitad del precio para las personas mayores de 60 años, quienes acrediten una discapacidad y los trabajadores agrícolas comprendidos dentro del programa correspondiente con Canadá.

El descuento no se aplica de la misma manera a todas las vigencias. En particular, los trabajadores agrícolas no pueden utilizar la reducción del 50% para obtener el pasaporte de diez años. Para quienes sí pueden acceder al beneficio, la tarifa indicada es de US$104,50.

El beneficio del 50% de descuento aplica para personas mayores de 60 años de edad, con discapacidad y trabajadores agrícolas Shutterstock

Requisitos para adultos que solicitan o renuevan el pasaporte mexicano

Los mayores de edad que solicitan el pasaporte mexicano por primera vez deben demostrar su nacionalidad. Para ello pueden presentar documentos como:

Acta de nacimiento

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

El pasaporte se entrega ese mismo día tras validar la documentación Fotomontaje realizado con IA

También deben presentar una identificación oficial vigente. Entre las opciones contempladas se encuentran la credencial para votar del INE y la matrícula consular, además de otros documentos reconocidos por la autoridad.

En caso de renovación, el solicitante debe llevar el pasaporte anterior. Si el documento fue robado, perdido o destruido, se debe presentar el acta correspondiente ante la autoridad competente, completar el formato solicitado por la oficina consular y aportar la documentación requerida para el trámite como si fuera la primera vez.

Qué deben presentar los menores de edad para tramitar el pasaporte mexicano

Los menores que tramitan el pasaporte por primera vez necesitan acreditar su nacionalidad mexicana mediante un documento probatorio, como el acta de nacimiento. También tendrán que presentar una identificación vigente con fotografía cuyos datos coincidan con los registrados en la constancia de nacionalidad.

Para acreditar la identidad pueden utilizarse documentos como una credencial escolar. En el caso de menores de 7 años, también se contempla una carta emitida por el pediatra bajo las condiciones establecidas para este trámite.

La participación de los padres o tutores es otro requisito. Las personas que ejercen la patria potestad o tutela deben presentar una identificación oficial vigente y otorgar su autorización presencial mediante el formato OP-7.

Para las renovaciones se solicita el pasaporte anterior, la identificación correspondiente y nuevamente la autorización de los responsables mediante el formato OP-7.

Dónde tramitar el pasaporte mexicano en EE.UU.

La red consular mexicana cuenta con oficinas en diferentes ciudades estadounidenses. Entre ellas se encuentran:

Chicago

Dallas

El Paso

Houston

Los Ángeles

Miami

Nueva York

Phoenix

San Antonio

San Diego

San Francisco

Seattle

Una vez obtenida la cita, el solicitante debe acudir personalmente con los documentos correspondientes. El pago de los derechos se efectúa en la oficina consular durante el turno y, después de comprobar la información presentada, el pasaporte se entrega ese mismo día según las condiciones indicadas.