Por orden de la proposición 1 de California: cambian las reglas para construir viviendas y ayudar a compradores

Los votantes de California respaldaron dos propuestas que buscan ampliar la vivienda asequible y facilitar la compra de propiedades nuevas. La Proposición 1 autoriza bonos para programas de vivienda y la 37 crea un esquema de préstamos para compradores elegibles.

Qué establecen las dos propuestas de vivienda en California

La Proposición 1 reunía el 59,6% de los votos afirmativos y la 37, el 61,1%, con alrededor del 61% del total estimado escrutado en cada caso. Son cifras preliminares, sujetas a cambios antes de la certificación oficial.

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La guía oficial de la Secretaría de Estado de California indica que la primera medida autoriza US$11.250 millones en bonos de obligación general.

De ese monto, US$5100 millones se destinan a construir y rehabilitar viviendas multifamiliares de alquiler y US$2100 millones a adquirir, rehabilitar o preservar viviendas asequibles y financiar alojamiento con servicios para personas sin hogar.

El plan también contempla US$1250 millones para hipotecas estatales destinadas a veteranos, US$1100 millones para ayudas de compra y pago inicial, y fondos para vivienda de trabajadores agrícolas, comunidades tribales y estudiantes.

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El analista legislativo estima un costo estatal de entre US$500 millones y US$600 millones al año durante aproximadamente 25 años para devolver la deuda.

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La Proposición 37 autoriza hasta US$25.000 millones en bonos para ofrecer hipotecas de tasa fija a compradores que reúnan las condiciones. La financiación puede cubrir hasta el 17% del precio de una vivienda nueva elegible, según el resumen oficial de la medida.

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Los solicitantes deben haber residido en California durante un año, ocupar la vivienda, tener ingresos inferiores al doble de la mediana del área y aportar al menos el 3% del precio.

La propiedad debe ser una construcción nueva o la primera venta de una conversión de un inmueble no residencial y respetar el límite de precio aplicable en su condado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.