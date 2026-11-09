Por orden de la proposición 1 de California: cambian las reglas para construir viviendas y ayudar a compradores
Las propuestas autorizan bonos para vivienda asequible y un programa de préstamos para compradores elegibles; los resultados electorales son preliminares
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Los votantes de California respaldaron dos propuestas que buscan ampliar la vivienda asequible y facilitar la compra de propiedades nuevas. La Proposición 1 autoriza bonos para programas de vivienda y la 37 crea un esquema de préstamos para compradores elegibles.
Qué establecen las dos propuestas de vivienda en California
La Proposición 1 reunía el 59,6% de los votos afirmativos y la 37, el 61,1%, con alrededor del 61% del total estimado escrutado en cada caso. Son cifras preliminares, sujetas a cambios antes de la certificación oficial.
La guía oficial de la Secretaría de Estado de California indica que la primera medida autoriza US$11.250 millones en bonos de obligación general.
De ese monto, US$5100 millones se destinan a construir y rehabilitar viviendas multifamiliares de alquiler y US$2100 millones a adquirir, rehabilitar o preservar viviendas asequibles y financiar alojamiento con servicios para personas sin hogar.
El plan también contempla US$1250 millones para hipotecas estatales destinadas a veteranos, US$1100 millones para ayudas de compra y pago inicial, y fondos para vivienda de trabajadores agrícolas, comunidades tribales y estudiantes.
El analista legislativo estima un costo estatal de entre US$500 millones y US$600 millones al año durante aproximadamente 25 años para devolver la deuda.
Cómo funcionaría la ayuda para comprar una casa nueva en California
La Proposición 37 autoriza hasta US$25.000 millones en bonos para ofrecer hipotecas de tasa fija a compradores que reúnan las condiciones. La financiación puede cubrir hasta el 17% del precio de una vivienda nueva elegible, según el resumen oficial de la medida.
Los solicitantes deben haber residido en California durante un año, ocupar la vivienda, tener ingresos inferiores al doble de la mediana del área y aportar al menos el 3% del precio.
La propiedad debe ser una construcción nueva o la primera venta de una conversión de un inmueble no residencial y respetar el límite de precio aplicable en su condado.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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