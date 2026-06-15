Precio confirmado: cuánto cuesta alquilar un Tesla Model Y en Los Ángeles y San Francisco en 2026

Quienes viajen a Los Ángeles o San Francisco, en California, y quieran recorrer las ciudades de una manera cómoda y eficiente, pueden alquilar un auto en las múltiples agencias disponibles. En ese sentido, es posible optar por un Tesla Model Y con capacidad para cinco pasajeros.

Precio de alquiler de un Tesla Model Y en Los Ángeles

En la ciudad de Los Ángeles existen múltiples opciones para rentar un auto, pero no cualquier compañía brinda la posibilidad de alquilar un Tesla.

En Los Ángeles ciertas agencias permiten rentar un Tesla Model Y tesla.com

Sin embargo, estas son algunas opciones disponibles y los precios correspondientes a un Model Y de acuerdo con Kayak:

Hertz : US$72 por día

: US$72 por día Priceline : US$50 al día

: US$50 al día Turo : entre US$38 y US$45 por día

: entre US$38 y US$45 por día EON: US$45 por día

En todos los casos se solicita elegir los días en que se alquilará el auto. Las condiciones en cada una de las compañías pueden cambiar, por ejemplo, cancelación gratuita o millaje ilimitado. Estas diferencias pueden hacer que los precios finales varíen.

Precio de alquiler de un Tesla Model Y en San Francisco

En el caso de San Francisco, aunque existen múltiples agencias que permiten rentar un Tesla, específicamente el modelo Y únicamente aparece en la compañía Turo, donde el precio por día es de entre US$125 y US$200.

Si se abre la búsqueda a otras opciones, por ejemplo el Tesla Model 3, se pagará entre US$46 y US$51 al día en la agencia Budget, mientras que en Avis el precio es de US$51 por día.

A su vez, el modelo S puede rentarse en agencias como Enterprise Rent-A-Car, por un precio promedio de US$147 diarios.

En San Francisco el alquiler de un Tesla Model Y es limitado

Características generales del Tesla Model Y

De acuerdo con la página web de Tesla, su modelo Y ofrece una autonomía estimada de 321 millas o 517 kilómetros. Además, cuenta con una capacidad de carga de 74 pies cúbicos.

El modelo 2026 presenta en su exterior líneas deportivas, un techo inclinado y nuevas llantas de aleación aerodinámicas, diseño destinado a que el auto llegue más lejos con un menor consumo de energía, según la automotriz.

Una ventaja de este vehículo es que se pueden replegar los asientos de la segunda fila para guardar bicicletas, equipo de camping o todo lo necesario para unas vacaciones.

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Además, es posible reproducir música, películas e incluso juegos en su pantalla de 16 pulgadas. De hecho, cuenta con un modo campamento, que mantiene el interior cómodo mientras se disfruta de contenido o se pasa la noche.

Uno de los puntos destacados del Model Y es que recibió una clasificación de seguridad de cinco estrellas por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). La distinción la obtuvo gracias a que cuenta con sistemas como cámaras frontales, monitoreo de punto ciego y frenado automático de emergencia.

La compañía destaca que con una carga de 15 minutos se pueden recorrer hasta 160 millas (257 kilómetros) y que existen más de 80.000 supercargadores en el mundo. De cualquier manera, al tratarse de un auto eléctrico la recomendación siempre es planear el viaje al detalle con anticipación.