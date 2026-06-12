Precio confirmado: cuánto cuesta alquilar una Toyota Corolla Cross en Miami y Nueva York durante junio y julio

En el mercado de camionetas, la Toyota Corolla Cross es una de las SUV compactas disponibles en EE.UU. Para los turistas que llegan de viaje por el Mundial 2026 y se preguntan cuánto cuesta alquilar este modelo en Nueva York y Miami, es importante saber que el precio varía según la ubicación y compañía elegida.

El contexto que cambia el precio de rentar una Toyota Corolla Cross

Miami es una de las sedes oficiales del Mundial de la FIFA y el área de Nueva York/Nueva Jersey recibirá partidos en el MetLife Stadium, incluida la final. En ese contexto, los precios de renta de modelos como la Toyota Corolla Cross pueden variar según la demanda, las fechas de los encuentros, la disponibilidad de unidades, los cargos adicionales de cada plataforma o compañía, así como el millaje o los días que se desee tener el vehículo.

La Toyota Corolla Cross está disponible en seis modelos en EE.UU., desde combustible a híbrido toyota.com

Cuánto cuesta alquilar una Toyota Corolla Cross en Miami

La Toyota Corolla Cross ofrece herramientas de seguridad, junto con un consumo estimado de 32 millas por galón (13 kilómetros por litro) en ciudad/carretera. En Miami, la camioneta está disponible en Turo, un sitio que funciona como un marketplace de autos para alquilar. Esto significa que los vehículos son publicados por anfitriones particulares o pequeños negocios, lo que permite ver y reservar el modelo exacto.

En el caso de la Corolla Cross, el precio para alquilarla por una semana es de 500 dólares .

. La cifra es equivalente a poco más de US$71 por día , aunque puede variar un poco según la publicación.

, aunque puede variar un poco según la publicación. Otros ofrecen el vehículo a valores más bajos. Una publicación lo sitúa en US$384 por semana, aunque muestra un límite de 1050 millas por recorrido (1689 kilómetros).

En el sitio web de Champion Auto Rental, se muestra el modelo a un valor de US$50 por día y US$270 por semana, con millas ilimitadas.

Cuánto cuesta alquilar una Toyota Corolla Cross en Nueva York

Dentro de Nueva York, el vehículo se ofrece a un precio más alto que varía entre US$1500 y US$2000 por una semana.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Por ejemplo, para la semana del 13 al 20 de junio, una publicación exhibe Toyota Corolla Cross a US$1682 en total. Otro usuario lo ofrece a US$2077, con 1400 millas (2253 kilómetros) incluidas en la reserva.

Detalles de la Toyota Corolla Cross en Estados Unidos

Dentro del segmento de los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés), la Toyota Corolla Cross actual destaca por su diseño moderno, así como por un amplio espacio interior y un sistema de seguridad confiable. En su página web, se muestran tres versiones de la camioneta:

L : Motor de 2.0 litros y cuatro cilindros, con tracción delantera. A un precio base de venta de US$27.785 , que puede variar según las características que se le agreguen. Es la versión económica con equipamiento estándar.

: Motor de 2.0 litros y cuatro cilindros, con tracción delantera. A un precio base de venta de , que puede variar según las características que se le agreguen. Es la versión económica con equipamiento estándar. LE : Motor de 2.0 litros y cuatro cilindros, con tracción delantera. El valor inicial es de US$30.115 . Mejora en confort y tecnología.

: Motor de 2.0 litros y cuatro cilindros, con tracción delantera. El valor inicial es de . Mejora en confort y tecnología. XSE Híbrido: Motor de 2.0 litros y cuatro cilindros, con tracción delantera. El precio base es US$32.860. Es el modelo premium, que cuenta con más equipamiento de confort y seguridad. Por ejemplo, tiene luces de ambientación y un espejo retrovisor de día/noche, y la posibilidad de utilizar el modo eléctrico.

La Toyota Corolla Cross se ofrece en tres versiones: L, LE y XSE híbrido

Entre algunas de sus principales características, la SUV cuenta con asistencia de estacionamiento con frenado automático. Además, tiene un monitor de punto ciego con alerta de tráfico, lo que mejora la seguridad al conducir.

En cuanto a su motor, el modelo básico tiene también tracción integral disponible, y la potencia es de 169 caballos de fuerza. La capacidad de remolque es de 1500 libras (680 kilogramos), aunque puede modificarse si se le agregan características al momento de la compra, lo que elevará el precio.