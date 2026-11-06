Qué significa que Newsom conmute la condena a muerte a 548 presos en California: “He llegado a comprender los límites”

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 5 de noviembre de 2026 que utilizará su facultad constitucional de clemencia para conmutar las condenas de los 548 presos sentenciados a muerte. Según un comunicado oficial, la decisión busca reemplazar esas penas por encarcelamiento de por vida: cambia el castigo, no las declaraciones de culpabilidad.

Qué cambia para los condenados a muerte en California

La ficha oficial de la medida precisa que nadie saldrá de prisión ni quedará habilitado para solicitar libertad condicional. Tampoco se modificarán las órdenes de restitución a las víctimas.

ni quedará habilitado para solicitar Tampoco se modificarán las órdenes de restitución a las víctimas. La conmutación no equivale a un indulto. El Ejecutivo no revierte los fallos de culpabilidad: sustituye la ejecución por otra pena, que mantendrá a los afectados encarcelados hasta su muerte, informó el gobierno estatal.

El gobernador Gavin Newsom recordó que California no ejecuta a una persona desde el año 2006 S.C. Department of Corrections

Por qué la conmutación supera la moratoria de 2019

En su carta a los californianos, Newsom recuerda que suspendió las ejecuciones el 13 de marzo de 2019. Aquella moratoria mantuvo intactas las sentencias, aunque impidió ejecutarlas.

recuerda que el 13 de marzo de 2019. Aquella moratoria mantuvo intactas las sentencias, aunque impidió ejecutarlas. La diferencia es sustancial: la suspensión frenaba el cumplimiento del castigo; la conmutación lo reemplazará. El gobernador plantea así una intervención sobre las condenas existentes, no únicamente sobre el calendario de ejecuciones. California no ejecuta a una persona desde 2006, según esa carta.

Colleen Hicks, amiga de Douglas 'Chief' Stankewicz, el preso que más años lleva en el corredor de la muerte en California, frente a la prisión de San Quintín, el 26 de abril de 2024, tras una visita CARLOS ROSILLO/ EL PAIS

Qué significa el argumento de Newsom sobre los límites del Estado

En esa misma carta, el Newsom sostuvo que, después de casi tres décadas en cargos públicos, llegó a comprender los límites de lo que el Gobierno puede lograr de manera justa.

que, después de casi tres décadas en cargos públicos, de lo que el Gobierno puede lograr de manera justa. Su razonamiento distingue entre mantener el encarcelamiento y ejecutar: propone conservar la máxima sanción penitenciaria sin que el Estado provoque la muerte. La decisión aplica el mismo cambio a todos los sentenciados, sin establecer excepciones entre ellos.

Por qué California podrá imponer nuevas penas de muerte

Newsom reconoce en su carta que la clemencia no deroga la pena capital. Fiscales, jurados y tribunales conservarán sus respectivas atribuciones para solicitar, imponer y confirmar nuevas sentencias.

Newsom pidió una respuesta a la Corte Suprema de California antes de finalizar 2026, justo cuando termina su mandato como gobernador X (@OCSheriffBarnes)

Además, la implementación sigue pendiente. En su solicitud a la Corte Suprema de California, pide la recomendación constitucionalmente requerida para 382 personas con más de una condena por delitos graves. Solicitó una respuesta antes de finalizar 2026 para actuar antes de terminar su mandato.

Para tener en cuenta

La Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes informó que todavía no hay una fecha definida para completar los pasos legales. Notificará a las víctimas registradas, quienes pueden comunicar el impacto de la decisión mediante el sitio de clemencia de la Gobernación. Las órdenes de restitución permanecerán vigentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.