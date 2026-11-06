Qué significa que Newsom conmute la condena a muerte a 548 presos en California: “He llegado a comprender los límites”
El gobernador del Estado Dorado busca reemplazar las penas por la prisión perpetua sin libertado condicional; sin embargo, pero no eliminará el castigo capital de la legislación estatal
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El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 5 de noviembre de 2026 que utilizará su facultad constitucional de clemencia para conmutar las condenas de los 548 presos sentenciados a muerte. Según un comunicado oficial, la decisión busca reemplazar esas penas por encarcelamiento de por vida: cambia el castigo, no las declaraciones de culpabilidad.
Qué cambia para los condenados a muerte en California
- La ficha oficial de la medida precisa que nadie saldrá de prisión ni quedará habilitado para solicitar libertad condicional. Tampoco se modificarán las órdenes de restitución a las víctimas.
- La conmutación no equivale a un indulto. El Ejecutivo no revierte los fallos de culpabilidad: sustituye la ejecución por otra pena, que mantendrá a los afectados encarcelados hasta su muerte, informó el gobierno estatal.
Por qué la conmutación supera la moratoria de 2019
- En su carta a los californianos, Newsom recuerda que suspendió las ejecuciones el 13 de marzo de 2019. Aquella moratoria mantuvo intactas las sentencias, aunque impidió ejecutarlas.
- La diferencia es sustancial: la suspensión frenaba el cumplimiento del castigo; la conmutación lo reemplazará. El gobernador plantea así una intervención sobre las condenas existentes, no únicamente sobre el calendario de ejecuciones. California no ejecuta a una persona desde 2006, según esa carta.
Qué significa el argumento de Newsom sobre los límites del Estado
- En esa misma carta, el Newsom sostuvo que, después de casi tres décadas en cargos públicos, llegó a comprender los límites de lo que el Gobierno puede lograr de manera justa.
- Su razonamiento distingue entre mantener el encarcelamiento y ejecutar: propone conservar la máxima sanción penitenciaria sin que el Estado provoque la muerte. La decisión aplica el mismo cambio a todos los sentenciados, sin establecer excepciones entre ellos.
Por qué California podrá imponer nuevas penas de muerte
- Newsom reconoce en su carta que la clemencia no deroga la pena capital. Fiscales, jurados y tribunales conservarán sus respectivas atribuciones para solicitar, imponer y confirmar nuevas sentencias.
- Además, la implementación sigue pendiente. En su solicitud a la Corte Suprema de California, pide la recomendación constitucionalmente requerida para 382 personas con más de una condena por delitos graves. Solicitó una respuesta antes de finalizar 2026 para actuar antes de terminar su mandato.
Para tener en cuenta
La Oficina de Derechos y Servicios para Víctimas y Sobrevivientes informó que todavía no hay una fecha definida para completar los pasos legales. Notificará a las víctimas registradas, quienes pueden comunicar el impacto de la decisión mediante el sitio de clemencia de la Gobernación. Las órdenes de restitución permanecerán vigentes.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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