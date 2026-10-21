Redadas del ICE en California: reportan detenciones de vendedores ambulantes y crece el temor entre inmigrantes

En las últimas semanas, aumentaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Valle de San Fernando, California, con detenciones de vendedores ambulantes y al menos tres padres de familia en las inmediaciones de una escuela primaria. La intensificación de las redadas desencadenó un clima de temor e incertidumbre entre la comunidad inmigrante y movilizó a organizaciones comunitarias locales.

Redadas del ICE en Canoga Park: denuncian cinco arrestos de vendedores ambulantes

En línea con el aumento de operaciones de control migratorio impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, los operativos comenzaron a primera hora de la mañana del miércoles 21 de octubre en Sherman Way y otros sectores de Canoga Park, en Los Ángeles, California.

Las intervenciones del ICE provocaron momentos de tensión tanto en zonas comerciales como en entornos escolares ICE

Según relatos de testigos presenciales, agentes federales irrumpieron en las zonas donde se establecen los puesteros comunitarios, lo que dejó puestos de comida completamente vacíos.

“Escuché ‘migra’, ‘migra’, ‘migra’, y cuando vi, había muchos corriendo. Olía a tortillas quemadas porque todos los que venden se fueron y todo se estaba quemando”, expresó un testigo en diálogo con Univision.

En este escenario, testigos denunciaron que al menos cinco vendedores ambulantes habrían sido detenidos durante un operativo migratorio en Canoga Park, lo que generó corridas y pánico entre las personas presentes en el lugar.

La preocupación se intensificó hacia el mediodía con reportes de acciones migratorias cerca de una escuela primaria en Van Nuys. Según activistas y equipos de defensa comunitaria, al menos tres padres de familia fueron detenidos mientras esperaban para recoger a sus hijos.

“Había mucha fila para sacar a los niños. Las personas estaban muy asustadas. Me dijo mi hermanita que había muchos niños adentro preocupados y llorando”, contó una mujer.

La colombiana que fue detenida por el ICE y hoy ayuda a miles de migrantes en California a través de la lectura

Valley Defense y Unión del Barrio advierten sobre las redadas del ICE en Los Ángeles

Ante el incremento sostenido de estos patrullajes en las últimas semanas, marcados por operaciones de mayor escala en el área, organizaciones locales como Unión del Barrio y Valley Defense se desplegaron en las calles para distribuir material informativo y folletos sobre los derechos constitucionales.

Los activistas hicieron un llamado a la calma y a recordar el derecho a permanecer en silencio ante agentes migratorios, mientras residentes expresaban su temor a salir a trabajar o realizar compras cotidianas debido a la presencia constante de vehículos federales.

Paul Ramírez, miembro de la organización Valley Defense, señaló que los operativos se intensificaron en las últimas semanas. “Hemos visto más redadas de inmigración en estas últimas semanas con la Operación Safe California que lanzó la administración de Trump. Vimos últimamente que salen más y más carros del edificio del ICE por las mañanas para ir a las redadas”, indicó.

Los activistas hicieron un llamado a la calma y a recordar el derecho a permanecer en silencio ante agentes migratorios del ICE ICE

ICE en California: qué revelan los datos de 2026 sobre el aumento de los operativos

Al margen de los relatos de los testigos, varios informes de organizaciones independientes reflejan un aumento de las operaciones del ICE en el Estado Dorado en los últimos meses. Los datos recopilados por Deportation Data Project en un análisis publicado a finales de septiembre señalan una disminución temporal de las detenciones tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti.

El número de personas arrestadas pasó de 1610 en diciembre de 2025 a 742 en febrero de 2026 en Los Ángeles. La cifra volvió a aumentar en los meses ulteriores, con la mayor cantidad registrada en junio (1101) y julio (1179).

Además, según los datos del Deportation Data Project, el ICE registró en julio 890 arrestos en el área de San Francisco, un incremento superior al 60% respecto de febrero.

Por su parte, el fiscal general Rob Bonta informó que, durante el año posterior al cambio de política del ICE de mayo de 2025, el promedio mensual de arrestos migratorios en torno a los tribunales de California aumentó más del 550% respecto de los meses anteriores.

Según el comunicado, en junio de 2026 se registraron 34 incidentes de control migratorio y 30 arrestos civiles en tribunales superiores de California; en julio hubo 28 incidentes y 28 arrestos.

El aumento de las redadas responde también a una política impulsada a nivel federal. El ICE registró 49.571 arrestos en julio en todo Estados Unidos, un 15% más que en junio y un 70% más que en febrero, de acuerdo con Associated Press.