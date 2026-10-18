Redadas del ICE en California: los agentes federales podrán seguir sin mostrar su identificación pese a la ley estatal

El 14 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ordenó bloquear la aplicación de una disposición de la ley de California conocida como No Vigilantes Act, que exigía a los agentes federales no uniformados exhibir una identificación visible durante sus funciones. La medida afecta, entre otros, a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Por qué los agentes del ICE no estarán obligados a identificarse en California?

Según informó Los Angeles Times, la resolución judicial establece que California no tiene autoridad para regular directamente las funciones de los agentes federales sin una autorización del Congreso de Estados Unidos.

El Noveno Circuito determinó que los estados no pueden regular directamente las funciones de los agentes federales ICE

El juez Mark J. Bennett, quien redactó la opinión del panel, sostuvo que la legislación estatal interfiere con las actividades del gobierno nacional.

“Como concluimos anteriormente, la Ley No Vigilantes intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales”, señaló el magistrado.

La disputa judicial entre California y el Departamento de Justicia

El conflicto comenzó en el otoño de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra dos disposiciones impulsadas por California.

Una de ellas exigía que los agentes federales de inmigración exhibieran su identificación mientras cumplían sus tareas. La otra pretendía prohibir el uso de máscaras a los funcionarios federales y a los policías locales.

El caso llegó a un tribunal federal de Los Ángeles a principios de 2026, en un contexto de intensificación de las operaciones migratorias en Minneapolis. Durante ese período, los civiles Renee Good y Alex Pretti murieron por disparos de agentes del ICE.

La controversia también se extendió a otras jurisdicciones. Más de una docena de estados impulsaron iniciativas legislativas similares para establecer restricciones sobre la actuación de los oficiales federales.

El antecedente legal sobre las máscaras y las identificaciones

Antes de la intervención del Noveno Circuito, la jueza federal Christina A. Snyder había examinado ambas disposiciones de California y adoptado decisiones diferentes.

Por un lado, bloqueó la legislación que prohibía el uso de máscaras a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Consideró que la norma establecía una excepción injustificada para determinados funcionarios policiales estatales.

Por otro lado, permitió que avanzara la exigencia de identificación para los agentes del ICE y otras autoridades federales.

Snyder aceptó el argumento de California de que esa obligación podía compararse con un límite de velocidad en una carretera, en lugar de constituir una regulación directa sobre el gobierno federal.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó esa interpretación y anuló la posibilidad de aplicar el requisito.

¿En qué contexto se produjo la decisión sobre las redadas del ICE?

El fallo se conoció en un momento de cambios en la estructura del organismo migratorio.

El ICE comenzó a desprenderse de numerosos integrantes de los 12.000 nuevos agentes que había contratado durante el año anterior.

El juez Mark J. Bennett sostuvo que la normativa estatal interfería con las atribuciones del gobierno de Estados Unidos ICE

La política migratoria de la administración de Donald Trump también continuaba presente en el debate público estadounidense.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en septiembre, mostró que más del 40% de los estadounidenses desaprobaba firmemente la gestión migratoria del presidente.

El estudio también señaló que la proporción de personas preocupadas por la inmigración no autorizada era casi idéntica a la de quienes manifestaban inquietud por la propagación del sarampión.

Ambas preocupaciones quedaron por debajo de otras cuestiones, como el costo de vida, la expansión de los centros de datos y la guerra con Irán.