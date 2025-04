Es mexicano, fue detenido por el ICE en Los Ángeles y ahora podría esperar hasta cinco años por el colapso judicial

Jonathan Tejeda-Pérez fue detenido el pasado 24 de febrero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) frente a su casa en El Monte, una ciudad del condado de Los Ángeles, en California. Ya tuvo su primera audiencia judicial, pero duró menos de cinco minutos, lo que evidencia el atraso en el procesamiento de casos migratorios en Estados Unidos. Desde entonces, el hombre oriundo de México permanece arrestado y, debido a la congestión del sistema, podría esperar hasta cinco años para la resolución de su situación.

Detención por ICE sin orden de deportación: el caso Tejeda-Pérez

Tejeda-Pérez no tenía una orden de deportación vigente, aunque sí antecedentes. “Tejada fue arrestado por el alguacil de Los Ángeles en el 2014, 2015 y 2016 por posesión ilegal de drogas y parafernalia para consumir drogas y conducir sin licencia. Adicionalmente, en el 2017 fue arrestado por la policía de Arcadia por posesión de drogas y por la policía de Los Ángeles por robo, además por el servicio de correo de los Estados Unidos por tomar o recibir correspondencia robada”, precisó el ICE. No obstante, él asegura que no volvió a meterse en problemas con la ley en los últimos siete años.

El ICE detuvo a Jonathan Tejeda-Pérez frente a su casa en El Monte, California Foto de nbclosangeles

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto advirtió en diálogo con Telemundo que “los casos pueden tardar entre uno y cinco años en resolverse”. Además, explicó que, si no hay orden de deportación, muchos inmigrantes quedan detenidos por meses mientras aguardan una audiencia.

El ICE arrestó también a su madre: fue liberada por razones humanitarias

Ese mismo día, agentes del ICE también detuvieron a Yolanda, madre indocumentada de Tejeda-Pérez. Fue arrestada de forma colateral y enfrentaba un cargo menor por hurto ocurrido hace dos décadas. Un juez le otorgó la libertad bajo fianza de 1.500 dólares pocos días después, al considerar que es la cuidadora principal de su hija menor, diagnosticada con cáncer de huesos.

Los centros de detención de ICE están colapsados, advierten abogados

Tejeda-Pérez está alojado en el Centro de Detención High Desert, en Adelanto. La instalación tiene capacidad para 1940 personas, aunque no se informó cuántos detenidos alberga actualmente. A nivel nacional, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que los centros del ICE están al máximo, con unos 47.600 migrantes bajo custodia.

“Si los centros están a plena capacidad, muchos van directo a la lista de espera sin saber cuándo los verá un juez. Puede ser muy frustrante y doloroso porque la gente está nerviosa, esperando y esperando, sin saber cuánto tiempo durará, si un año o cuatro años”, alertó Nieto.

ICE también detuvo a su madre, pero fue liberada bajo fianza tras considerarse su rol como cuidadora principal de su hija Foto de nbclosangeles

El migrante detenido planea casarse para evitar la deportación

Mientras permanece detenido, Tejeda-Pérez planea casarse con su prometido, Christian Jiménez, de 28 años. La relación con su pareja comenzó hace un año y, según su entorno, el matrimonio podría reforzar su caso migratorio.

“Lleva un mes allí. Cuanto más tiempo pasa, más estresante es. No sabemos qué está pasando. ¿Por qué lo tienen allí tanto tiempo?”, cuestionó su pareja.

ICE arrestó a Tejeda-Pérez sin que existiera una orden vigente en su contra Foto de nbclosangeles

El temor a ser deportado a un país que no conoce y los riesgos por ser parte de la comunidad LGBTQ+

Tejeda-Pérez vive con ansiedad e incertidumbre desde su detención. A través de una videollamada desde el Centro de Detención en Adelanto, le expresó a su madre cuánto extraña a su familia. El temor a ser deportado a México, país que dejó a los 10 años y al que no ha vuelto desde entonces, lo angustia profundamente. “Sí, se pone uno triste a pensar que puede ser que no nos dejen salir y nos quieran regresar”, expresó en diálogo con Telemundo 52.

Su familia también manifestó preocupación por la seguridad de Tejeda si es deportado, ya que es miembro de la comunidad LGBTQ+. “Me preocupa que los mismos carteles le hagan algo por lo que él es”, advirtió su madre.