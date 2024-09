Se mudó de California a Texas para perseguir sus sueños, pero regresó dos años después: “Todo se descontroló”

Kimberly Wilkerson, una autora de libros infantiles y emprendedora de 46 años, dejó California y se mudó a Austin, Texas, en 2022. Su objetivo era “vivir el sueño americano” junto a su hijo. Sin embargo, dos años y medio después, volvió a armar sus valijas y regresó a su estado natal. “Fue una de decisión difícil”, reconoció.

Kimberly Wilkerson es escritora de libros para niños Instagram: @kimberly.wilkerson

La mudanza a Texas y la búsqueda del “sueño americano”

Kimberly, una madre soltera y autora de libros para niños, había vivido toda su vida en el norte de California. Siempre valoró la diversidad cultural y la naturaleza del Estado Dorado, pero no apoyaba algunas de sus políticas. “No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hicieron los líderes de California y me he sentido frustrada por la política”, explicó en una entrevista con Business Insider.

En 2022, recibió una oferta de trabajo como auditora nocturna en una cadena hotelera de Austin y la aceptó. “Sabía que necesitaba crear una nueva vida para mí y para mi hijo”, contó. Además, indicó que a la hora de tomar la decisión de mudarse también pesó el alto costo de vida de California.

Texas, más asequible, le ofrecía una oportunidad para comprar una casa y establecer una base sólida para su futuro y el de su hijo. “Quería construir una nueva carrera creativa para mí, así que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa en cuanto a trabajos que me generaran ingresos”, señaló.

Kimberly Wilkerson y una de sus seguidoras

Así, ambos armaron sus valijas y se mudaron a Austin. “Me fui a Texas para vivir el sueño americano. Mi prioridad principal era tener una base sólida para dejarle a mi hijo y a su futura familia”, expresó. Sin embargo, esa meta fue más difícil de alcanzar de lo que había imaginado.

La vida en Austin, Texas, y el peso de la distancia

Kimberly recordó que cuando llegó a Austin se sintió bienvenida. “Nos recibieron con los brazos abiertos”, comentó, al tiempo que destacó que los texanos se interesaban en conocer las razones que la llevaron a mudarse. Si bien su nueva ciudad se encontraba en pleno crecimiento, encontró tranquilidad. “La naturaleza de Texas es sin duda la más pacífica y hermosa que he encontrado en mi vida hasta ahora”, agregó.

No obstante, con el paso del tiempo, Austin crecía cada vez más y la ciudad comenzó a convertirse en una “mini California”, según definió. Esa situación llevó a Wilkerson y a su hijo a mudarse más al norte en busca de un ambiente más tranquilo. “En el primer año que pasé en Texas, vi un crecimiento enorme. Todo se descontroló”, afirma.

Aun así, se sentía cómoda, ya que “Texas ofrecía políticas que apoyaba más que California”, pero la distancia con el resto de su familia comenzó a pesarle cada vez más.

El regreso a California: “Una decisión difícil”

Después de dos años y medio en Texas, la salud de la madre de Wilkerson comenzó a deteriorarse. Primero pensó en trasladar a su madre a Texas, pero no fue posible. Por ello, en julio de 2024, Kimberly y su hijo regresaron a California para estar cerca de sus seres queridos. “Fue una decisión difícil”, admitió.

Bandera oficial de California Getty Images

“Anoche pude ver reír a mi mamá y fue muy hermoso. Un momento como ese hace que valga la pena estar aquí”, relató. Además, la mujer resaltó que fue reconfortante volver a “ver amigos y familiares”. Además, contó que cuando volvió a su antigua iglesia en California, fue recibida cálidamente. “Te hemos reservado un asiento, aquí lo tienes”, le dijeron.

Si bien se siente feliz de estar de nuevo en California y poder acompañar a su madre, Wilkerson no le cierra la puerta a la posibilidad de regresar a Texas en el futuro. “Espero volver a Texas algún día”, concluyó.

