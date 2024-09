Vivía en California y se mudó a Texas, pero se arrepintió por un motivo contundente: “Estaban obsesionados”

En menos de cinco meses, Kellee Speakman se mudó dos veces. Primero desde Temecula, en California, a Texas. Lo hizo para seguir a su hermano, con quien tiene una relación muy estrecha. Su esposo y sus hijos la acompañaron en su decisión y todos se instalaron en Dallas - Fort Worth. Sin embargo, las cosas en el nuevo lugar no resultaron como esperaban. Les costó adaptarse y extrañaban su hogar, por lo que cuatro meses y medio más tarde, armaron de nuevo las maletas y regresaron al Estado del Sol. “Todos estaban obsesionados con la política”, comentó la mujer sobre uno de los aspectos que más le disgustó de Texas.

Kellee Speakman se mudó desde California a Texas con su familia Facebook: Kellee Speakman

Mantener la familia unida: el motivo que la llevó de California a Texas

Hasta 2022, Kellee, una maestra de escuela primaria de 50 años, había pasado toda su vida en el sur de California. Le gustaba su comunidad, en Temecula, pero hubo dos situaciones que la empujaron a mudarse a Texas. El más importante fue que su hermano había decido mudarse a ese estado. “Tengo una relación muy cercana con él”, explicó Kellee a Business Insider. Pero esa no fue la única razón. Tras dos años de fuertes restricciones por la pandemia de la Covid-19, en su trabajo volverían a la presencialidad plena y, para poder regresar a las aulas con sus alumnos, tendría que vacunarse. “Yo no quería hacerlo”, explicó.

Kellee Speakman se mudó con su familia a Texas, pero después volvió a California Facebook: Kellee Speakman

En ese momento, según relató, conoció a varias personas que se mudaban desde California a Texas y argumentaban que lo hacía “por la libertad” que tendrían en el Estado de la Estrella Solitaria. “Eso me intrigaba. Realmente creía que tal vez me estaba perdiendo algo”, recordó. Por eso, después de que su hermano y su familia se fueron a Texas, viajó hacia allí para conocer el lugar y evaluar si con su esposo y sus hijos seguirían sus pasos. “Sinceramente, no me gustó. Debería haber confiado en mi instinto, pero no podía imaginarme perder a mi familia”, expresó.

A pesar de que no estaba convencida del todo, Kellee decidió mudarse con su familia a Texas en enero de 2022. “Mi esposo iba por mí. Él no quería, pero sabe que tengo una relación cercana con mi hermano”, indicó.

Las primeras impresiones de Texas y una adaptación complicada: “Fue más difícil de lo que pensé”

Al llegar a Texas, la maestra y su familia se establecieron en Highland Village, un pequeño pueblo en las afueras de Dallas. Desde el principio, el cambio fue más complejo de lo que había esperado. “Sabía que tendría que buscar un nuevo trabajo, pero fue más difícil de lo que pensé porque tengo una credencial de docente de California”, precisó.

Además, pronto notó que en Texas la actitud hacia los californianos no era la más amigable: “Un agente inmobiliario que nos dijo que cambiáramos nuestras matrículas de California inmediatamente”. Otro aspecto que le llamó la atención fue que “todos estaban obsesionados con la política”. A modo de ejemplo, describió: “Cada persona que conocí, no estoy bromeando, cada una me dijo cómo votar. Después de un tiempo, esa situación se volvió molesta”.

Kellee Speakman se mudó de California a Texas, pero después de 5 meses regresó Facebook: Kellee Speakman

“Estaba muy deprimida en Texas. Fantaseaba constantemente con mi hogar en California”, relató Kellee, quien comenzó relacionarse con personas que se habían mudado hace años al estado y que le decían que habían tardado mucho tiempo en adaptarse a la vida en ese estado. Esto la preocupó. “La vida es corta. Me di cuenta de que no quería sentirme así durante años”, reflexionó.

Lo que no esperaba de Texas: costo de vida alto y bajos salarios

La maestra detalló que uno de los aspectos que más la sorprendió fue el costo de vida en Texas: “En mi experiencia, descubrí que Texas no era mucho más barato que California”. Según dijo, pese a que en el estado no se paga impuesto sobre la renta, los precios de los servicios “eran más caros”, mientras que los comestibles “costaban más o menos lo mismo” que en el estado del sureste de EE.UU.

Además, Kellee descubrió que “iba a tener que aceptar una reducción salarial bastante importante” de “entre 20.000 y 30.000 dólares como profesora en Texas” con respecto al sueldo que cobraba en California.

El deseo de regresar al “lugar feliz”

Los meses pasaban y Kellee seguía sin adaptarse al estilo de vida texano. Viajó a California para visitar a su hijo mayor y el director de la escuela donde trabajaba antes le ofreció un puesto. Además, la escuela levantó el requisito de la vacuna contra el coronavirus, lo que eliminó uno de los obstáculos que la había motivado a mudarse en primer lugar.

Plantear que quería regresar no fue fácil. “Le dije a mi marido que dejaría que él tomara la decisión. Lo pensó hasta el último día y finalmente dijo: ‘¿Sabes qué? Volvamos’. A mediados de julio, ya estaban de vuelta en California”, recapituló.

Ahora Kellee y su familia se sienten en casa de nuevo. “Aquí todos son activos, se divierten, sonríen. La gente vive aventuras”, destacó. Si bien reconoció que extraña “la barbacoa y los rodeos texanos”, se mostró convencida de que Temecula es su hogar: “Quiero vivir el resto de mi vida aquí. Definitivamente es mi lugar feliz”.

LA NACION