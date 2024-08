Un oso entró a una escuela de California y dejó en shock a una maestra: “Vino corriendo”

Escuchar

El inicio del ciclo escolar 2024-2025 en California no solo significó el regreso de los estudiantes a las aulas. En la segunda semana de agosto, la Peak to Peak Mountain Charter School, situada en Pine Mountain Club, condado de Kern, fue escenario de un preocupante incidente: un oso joven entró en uno de los salones de la escuela y se comió el almuerzo destinado a los alumnos.

El hecho ocurrió antes del comienzo oficial de clases en esa institución, por lo que no el animal salvaje no se cruzó con alumnos. Es que, a diferencia de Los Ángeles, donde las actividades se retomaron el pasado jueves 8 de agosto, Peak to Peak Mountain Charter School reabrirá sus puertas este martes 13 de agosto. De todas maneras, el edificio no estaba vacío ese lunes 5. Una maestra había acudido para preparar su aula y se encontró con una inesperada visita.

Elaine Salmon relató al medio local KGET que, mientras estaba sola en el colegio, un oso entró al lugar, aparentemente atraído por el olor de comida. “Fui a la oficina para hacer unas copias y cuando regresé al aula, abrí la puerta y el oso vino corriendo, porque había podido entrar pero no podía salir”, relató. El animal, que según los vecinos es un macho joven al que la educadora apodó “Bobby”, no pudo encontrar la salida y quedó atrapado.

La presencia del oso en la escuela pública de California

Este animal no solo se limitó a explorar el aula, sino que decidió comer los kits de emergencia que contenían barras de granola y que estaban destinados a los estudiantes en caso de terremoto. Al ver la situación, Elaine Salmon decidió escapar, pero olvidó su celular en el aula, por lo que se vio obligada a correr a la oficina para pedir ayuda por un teléfono. Fue su esposo quien finalmente logró liberar al oso sin que nadie resultara herido.

Lejos de tratarse de un incidente aislado, es parte de una serie de encuentros cada vez más frecuentes entre osos y humanos en Pine Mountain Club. Según Ian Sawrey, un policía retirado y veterano militar que ahora se especializa en disuadir a estos animales con su empresa Mountain Bearriers, el problema ha ido en aumento.

“Solo en el último año fiscal, que terminó en junio de este año, tuvimos alrededor de 719 incidentes con animales salvajes. El 90% de ellos involucraron osos”, informó. Muchas veces, estos mamíferos rompen puertas y ventanas para ingresar a los hogares, donde incluso abren las heladeras en busca de comida.

Los encuentros con osos se dan cada vez más frecuente debido a la facilidad que tienen estos animales en encontrar comida en zonas urbanas Foto X @YellowstoneNPS

Osos en California, un problema en aumento

Pine Mountain Club, rodeado de montañas y naturaleza, es hogar de una gran vida silvestre, que incluye osos negros. Aunque estos animales suelen mantenerse alejados de las áreas urbanizadas, la creciente actividad humana y la disponibilidad de alimentos fácilmente accesibles han alterado su comportamiento natural. Según dijo Tim Daly, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, al medio ABC23, la raíz del problema se encuentra en la atracción que estos animales sienten hacia las comunidades humanas debido a la comida disponible. “En casi todos los casos, el problema se puede rastrear hasta algo que los atrae, ya sea sin intención o incluso involuntario”, explicó.

El aumento en la interacción entre osos y humanos ha llevado a los residentes locales a tomar medidas más drásticas para proteger sus hogares y propiedades. Algunos han instalado cables eléctricos alrededor de puertas y ventanas, mientras que otros han colocado tapetes especiales y pasamanos con clavos para disuadir a los animales de entrar, estrategias que son permitidas según la información de Pine Mountain Club. Sin embargo, estas medidas no siempre son efectivas y el problema continúa en crecimiento.

Expertos recomiendan evitar dejar comida al aire libre para no atraer la presencia de osos Foto pinemountainclub.net

La respuesta de la comunidad

La comunidad en este sitio se encuentra en un dilema. Si bien muchos de sus habitantes están acostumbrados a vivir en armonía con la naturaleza, el aumento de encuentros peligrosos con estos temibles animales ha generado una preocupación creciente. “Sí, vivimos con la naturaleza. Sí, vivimos con osos, pero estos han cruzado la línea”, afirmó Sawrey.

La patrulla de osos local ha estado más activa que nunca y responde cada vez más llamadas de emergencia de vecinos que se encuentran con estos animales en sus hogares. Las autoridades locales también han instado a los residentes a no dejar alimentos al aire libre y a asegurar sus casas y vehículos.

¿Qué hacer en caso de un ataque de oso?

Los animales salvajes y su comportamiento puede ser impredecible. En caso de encontrarse frente a un oso, es crucial saber cómo actuar para maximizar las posibilidades de sobrevivir. De acuerdo con National Park Service, una vez que un oso se ha fijado en la persona y le presta atención, algunas estrategias pueden ayudar a evitar un ataque:

Identificarse con calma: se debe hablar en voz baja para que el oso sepa que es un humano y no un animal de presa. Mantenerse firme, pero agitar lentamente los brazos para hacerse más visible.

Los niños: se debe mantener a los menores de edad cerca de un mayor y tranquilos. Evitar los ruidos fuertes que puedan asustar al oso.

Viajar en grupo: estos animales son menos propensos a atacar a grandes cantidades de personas.

Hacerse grande: si el oso se acerca, levantar los brazos hará que la persona parezca más grande. Nunca hay que agacharse ni correr.

Mantener la comida alejada: evitar dejar comida al aire libre, ya que puede atraer a los osos y aumentar el riesgo de un encuentro peligroso.

En caso de ataque

Oso Pardo/Grizzly: si el atacante es un oso pardo, la solución está en hacerse el muerto. La persona debe acostarse boca abajo con las manos detrás del cuello para protegerse. No se debe mover hasta que el oso se aleje.

La persona debe acostarse boca abajo con las manos detrás del cuello para protegerse. No se debe mover hasta que el oso se aleje. Oso Negro: si el atacante es un oso negro, sucede todo lo contrario, no hay que hacerse el muerto. Se debe intentar escapar a un lugar seguro y, si es necesario, defenderse con cualquier objeto disponible.

y, si es necesario, defenderse con cualquier objeto disponible. Llevar spray para osos: puede ser un elemento crucial de defensa. Se debe usar solo en caso de ataque y según las instrucciones del fabricante.

