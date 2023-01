Caminaban por la nieve en Nueva York y salvaron a 16 gaviotas atrapadas en el hielo: el conmovedor video

escuchar

Muchos ciudadanos en Estados Unidos despidieron el 2022 con temperaturas récord, debido a una histórica tormenta invernal que impactó a gran parte del territorio nacional. Los efectos los sintieron incluso algunos animales. En ese sentido, una pareja residente de la ciudad de Búfalo, Nueva York, tuvo un increíble gesto y salvó a casi 20 gaviotas que habían quedado atrapadas en el hielo.

Seamus Gallivan y Alex McArthur resaltaron por su buena acción. El clip que mostró su hazaña para salvar a las 16 aves que se encontraban a lo largo del paseo marítimo de LaSalle Park recorrió las redes sociales. Todo ocurrió la semana pasada, cuando Seamus caminaba por los alrededores de su vivienda. En ese momento, lo peor de la tormenta había pasado, incluidos casi tres días sin electricidad: “Estuve paseando por el barrio con una pala en busca de alguien que necesitara ayuda”, contó a ABC News.

Una pareja salvó a 16 gaviotas que quedaron atrapadas en el hielo

Las afectaciones por las intensas nevadas eran visibles porque todo el terreno aledaño estaba cubierto de blanco. Con este panorama, era inminente que alguien necesitara de su apoyo. Cuando entró al parque, Seamus vio a un hombre que estaba sobre algo y, al acercarse, descubrió que se trataba de una gaviota.

“Pidió ayuda y yo no tenía ni idea de dónde me metía”, agregó el hombre. Con la pala que llevaba consigo y un martillo, Gallivan y su compañero comenzaron el rescate. Primero liberaron a un par de aves, pero como las herramientas no eran las pertinentes, decidieron ir en busca de cinceles y destornilladores para continuar.

Alex McArthur se unió a la tarea. Sin embargo, pronto se dio cuenta de lo complejo de la situación: “No era algo que se pudiera romper fácilmente con las manos”, dijo en referencia a la gruesa capa de hielo que cubría el piso.

En el video que se viralizó, se ve cómo ambos golpeaban suavemente el hielo con cuidado para no asustar o herir a los animales. Después de algunos impactos, al fin comenzó a verse el ala de una gaviota. Ésta se liberó, caminó un poco y pronto alzó su vuelo.

Imagen de una de las gaviotas que quedaron atrapadas en el hielo Cortesía ABC News

Conforme mejoraban las condiciones climatológicas, la pareja consiguió una botella de spray llena de agua salada caliente, técnica con la que pudo liberar con mayor facilidad a las aves.

Las gaviotas estaban en el hielo que cubrió el LaSalle Park, el mayor “parque ribereño de Búffalo que se sitúa en la desembocadura del río Niágara en el lago Erie”, según describe el website buffaloah.com.

Búfalo, de los más afectados por la tormenta invernal

La tormenta invernal que azotó Estados Unidos en días pasados dejó al menos 39 personas muertas en Búfalo, Nueva York. Este lugar fue de los más afectados en todo el territorio nacional. Según ABC News, muchas de las víctimas quedaron atrapadas en sus automóviles o simplemente fueron sorprendidas por los fuertes vientos cuando intentaban palear la nieve de sus hogares.

Aplauden su gesto

Los usuarios de redes sociales aplaudieron la buena acción que realizaron Seamus Gallivan y Alex McArthur y destacaron su buen corazón tras ayudar a quienes más lo necesitaban: “Qué acto de bondad tan desinteresado; “Que Dios los recompense”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja.

Finalmente, Seamus compartió que los habitantes de Búfalo destacan por su amabilidad y solidaridad. “Ya sabes, cuando tu vecino está enterrado en la nieve y no puede salir, ya sea una gaviota o una anciana, alguien tiene que comprobar cómo está”, señaló.

