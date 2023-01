Tomó una cuestionable decisión en el avión y perjudicó al pasajero del asiento de al lado: “Descortés”

escuchar

Una de las mayores incógnitas al momento de viajar en avión es con qué tipo de personas tocará compartir el vuelo. Los pasajeros están sujetos a encontrarse con gente que coincida en sus hábitos y que les hagan el viaje más ameno. En contraparte, también corren el riesgo de cruzarse con alguien que los haga enojarse. Este último fue el caso de una persona que se negó a apagar la luz de lectura de su asiento y el tripulante que estaba a su lado tomó una actitud impaciente.

El pasajero, cuyo género no se especificó, recurrió a la red social Reddit para contar su anécdota y así obtener opiniones por parte de los usuarios. Al parecer, la actitud de su vecino de avión lo desconcertó tanto que quiso saber si realmente se había equivocado. El disgusto ocurrió al momento en que todos abordaron el vuelo, a las 23.00 hs.

Según dijo, la persona estaba cansada de esperar, dado que su aeronave se había retrasado. Para despabilarse, decidió pasar el tiempo en una actividad recreativa: “Empecé a leer un libro nuevo un par de días antes de mi vuelo y me enganché, así que pasé todo el vuelo leyendo. Como todas las luces estaban apagadas, tuve que encender la luz personal para poder ver”, dijo.

Los asientos de avión son de los aspectos más controversiales en un vuelo UNSPLASH

Hasta ahí todo marchaba bien, hasta que el sujeto que estaba a su lado le hizo una petición: “El hombre a mi lado comenzó a mirarme después de aproximadamente una hora y finalmente me preguntó si podía apagar para que él pudiera dormir. Me disculpé y le dije que me había interesado en el libro, que quería seguir leyendo”.

Al pasajero no le agradó la respuesta, pero tuvo que aceptar la decisión. Se quedó dormido por una hora más para después volver con la misma petición: “Finalmente, la apagué cuando estábamos a 30 minutos del aterrizaje, pero una vez que aterrizamos, comenzó a quejarse de mí con su esposa”, dijo la persona denunciante. Lo que más criticó fue el hecho de que el avión estaba casi vacío: “Podría haberse cambiado de asiento”.

¿Debió apagar la luz o no? El debate en las redes

La publicación del pasajero causó todo tipo de opiniones entre los espectadores, sobre todo porque el tema de los asientos de avión es de los más importantes a la hora de viajar. Algunos comentaristas consideraron que su actitud fue la correcta, pero otros la tacharon de haber sido grosera con su compañero.

Viajar en avión es un pase obligatorio a una experiencia desconocida y así lo demostró este pasajero TikTok / tommycimato

Primero se hicieron presentes los usuarios que consideraron que estaba en todo su derecho de haberse negado: “Es por eso que tienes esas luces. Él debería usar una máscara para dormir”; “La luz individual está ahí exactamente por esta razón, nadie puede culparte por usarla”; “Pagaste por un asiento que viene con una luz personal, es para usarse”.

Aunque, por otro lado, se posicionaron los que creyeron que su negativa había sido descortés: “Es una especie de movimiento tonto tener la luz encendida todo el tiempo para un vuelo nocturno. Estás en tu derecho, pero definitivamente es desconsiderado. Al igual que inclinar el respaldo del asiento”, sentenciaron los de este bando.

