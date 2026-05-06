Campeón del Derby de Kentucky renuncia al Preakness y se esfuma la Triple Corona

El ejemplar Golden Tempo, ganador del Derby de Kentucky, no correrá el Preakness Stakes, anunció este miércoles la entrenadora Cherie DeVaux, decisión que descarta un intento de Triple Corona en 2026 tras su histórica victoria el pasado fin de semana

Golden Tempo remontó desde el último lugar para ganar el 152º Derby, convirtiendo a DeVaux en la primera mujer en entrenar a un ganador en el icónico evento disputado en el hipódromo Churchill Downs, uno de los escenarios más tradicionales de la hípica estadounidense.

DeVaux explicó en un comunicado que los responsables del caballo decidieron "como equipo" no participar en el Preakness del 16 de mayo, segunda carrera de la Triple Corona de la hípica estadounidense, que se completa con el Belmont Stakes en junio.

Solo 13 caballos han logrado la Triple Corona.

"Golden Tempo nos regaló la carrera de nuestra vida y creemos que la mejor decisión para él de cara al futuro es darle un poco más de tiempo después de un esfuerzo tan tremendo", dijo DeVaux.

El potro pura sangre estadounidense será encaminado hacia el Belmont del 6 de junio, donde reaparecerá tras su ausencia en el Preakness.

Ni el Preakness ni el Belmont se disputarán en sus sedes habituales este año, debido a trabajos de remodelación en los hipódromos tradicionales que obligaron a reubicar ambas competencias del calendario de la Triple Corona estadounidense.

El Preakness se celebrará en Laurel Park, en Maryland, mientras que el Belmont Stakes se correrá en Saratoga por tercer y último año consecutivo, a la espera de la finalización de las obras en Belmont Park.