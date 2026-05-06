La escabrosa demanda de abuso sexual en el JP Morgan que se viralizó y el banco trató de evitar con un millón de dólares

Un caso que mezcla acusaciones de abuso sexual, discriminación racial, negociaciones confidenciales y una fuerte repercusión en redes sociales sacude a Wall Street. En el centro está JPMorgan Chase y la denuncia de un exbanquero que asegura haber sido víctima de agresiones dentro de la firma.

Según informó The Wall Street Journal, el banco llegó a ofrecer un millón de dólares para cerrar el caso de manera confidencial antes de que escalara a la Justicia. Pero el denunciante, Chirayu Rana, rechazó la propuesta y avanzó con una demanda que contiene relatos explícitos y detallados.

La presentación judicial sostiene que Rana fue víctima de abuso sexual reiterado por parte de una colega de mayor jerarquía, además de sufrir hostigamiento racial por su origen nepalí. La mujer señalada, Lorna Hajdini, niega categóricamente las acusaciones y afirma que todo es “completamente inventado”.

Breaking: JPMorgan offered a former banker $1 million to settle his lurid sex claims weeks before he filed a lawsuit that has captivated Wall Street https://t.co/Q89wY4Il86 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 6, 2026

El documento incluye descripciones gráficas de los presuntos episodios. Según la demanda, la ejecutiva lo presionaba para mantener relaciones sexuales bajo amenaza de afectar su carrera. En una de las citas, le habría dicho: “Si no me c... pronto, voy a arruinarte… nunca olvides que te controlo”. En otra: “Si esta noche no me c... como quiero, voy a sabotear tu ascenso”.

El denunciante también afirma que fue obligado a mantener relaciones sexuales “bajo coacción”, incluyendo un episodio en el que —según su versión— la mujer le practicó sexo oral sin consentimiento. En otro pasaje, sostiene que le exigió actos sexuales específicos a cambio de beneficios laborales, como promociones y bonos.

Más allá de las acusaciones sexuales, Rana describe un entorno laboral hostil con insultos raciales reiterados por parte de colegas.

Ex-JPMorgan banker files wild new claims - including lurid threesome invitation - days after viral with 'fabricated' sex slave allegations https://t.co/8ha4JVqU6J pic.twitter.com/jkv3Z3dzQy — New York Post (@nypost) May 4, 2026

Desde JPMorgan aseguran que realizaron una investigación interna durante meses y que no encontraron evidencia que respalde las denuncias. También indicaron que el empleado no colaboró plenamente con el proceso. Un vocero del banco afirmó que se intentó llegar a un acuerdo para evitar el costo del litigio y el daño reputacional, pero reiteró que consideran que las acusaciones “carecen de mérito”.

Según el Wall Street Jorunal, la oferta de un millón de dólares —inferior a dos años de salario del ejecutivo— refleja una práctica habitual: pagar acuerdos para evitar disputas públicas, incluso cuando las empresas creen que las denuncias no tienen sustento.

Lejos de cerrar el conflicto, la estrategia fracasó. Los abogados de Rana contraofertaron con 11,75 millones y avanzaron con la demanda, según el diario neoyorquino.

Especialistas citados por el Wall Street Journal señalan que, en disputas de este tipo, las grandes empresas suelen evaluar no solo la solidez de las denuncias sino también el costo reputacional de un litigio prolongado, lo que explica por qué en algunos casos se exploran acuerdos económicos aun sin admitir responsabilidad.

Edificio de JP Morgan en NY por Norman Foster

El caso se volvió viral. Videos generados con inteligencia artificial que recreaban escenas denunciadas circularon en redes, mientras figuras como Joe Rogan y Megyn Kelly opinaron públicamente, amplificando la controversia.

La difusión del caso tuvo un efecto inusual incluso para estándares de Wall Street. Según el Wall Street Journal, la circulación de contenidos generados con inteligencia artificial que recreaban escenas de la denuncia amplificó el alcance de las acusaciones y sumó presión sobre las partes en plena negociación.

Rana había ingresado al banco en 2024 como vicepresidente senior. Tras presentar su queja interna en 2025, fue apartado con licencia paga. Luego dejó la entidad y pasó a la firma Bregal Sagemount, de la que fue desvinculado este año.

La demanda tuvo además un recorrido irregular: fue presentada bajo seudónimo, retirada brevemente y luego reingresada, lo que generó dudas. El abogado del denunciante, Daniel Kaiser, explicó que se trató de un paso procesal necesario.

El caso sigue abierto en la Justicia de Nueva York, mientras continúan las presentaciones de ambas partes y el banco mantiene su posición de que las acusaciones no tienen sustento.