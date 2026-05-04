“Spirit fue mi pasión, mi sueño, mi alma libre”: el adiós del piloto puertorriqueño que cantaba salsa en sus vuelos

Spirit Airlines anunció el cese definitivo de sus operaciones tras más de 30 años de actividad. Poco después de conocerse la noticia, Willie Morales, un piloto puertorriqueño que trabajó casi nueve años con la aerolínea de EE.UU., se despidió de la compañía que catalogó como su “sueño y alma libre”.

Así fue el adiós del piloto de Spirit tras el cierre de la compañía

Morales reflexionó sobre su camino con la aerolínea a través de su cuenta de Facebook. En el mensaje agradeció cada vivencia que tuvo con Spirit Airlines y a su familia por sobrellevar cada jornada de trabajo a la distancia.

Willie Morales trabajó por casi nueve años como piloto en Spirit Airlines Facebook/

En 2018, se hizo viral un video de Morales en el que les cantaba salsa a los pasajeros del vuelo 301 de Fort Lauderdale a San Juan, que acumuló más de un millón de reproducciones en menos de 24 horas.

Desde entonces fue conocido como “el piloto de la salsa”, un apodo que lo acompañó durante el resto de su carrera en Spirit.

“Ha llegado el fin de un legado que duró más de 30 años en el cual pude compartir por casi nueve. Spirit Airlines fue el hogar para muchas familias y hoy ha cesado operaciones”, dijo.

Y agregó: “Siempre atesoraré cada momento, cada vuelo, cada compañero de trabajo, como todos mis pasajeros. Fue un viaje increíble”, escribió el piloto.

Con el cese de operaciones, Morales decidió tomarse un descanso para definir el siguiente paso en su carrera. Todavía no definió si le quedan más años en el rubro aeronáutico o si decide retirarse.

“Por el momento tomaré un descanso para luego decidir si sigo en la aviación o busco el retiro. Me despido un poco triste por esta noticia porque yo amo mi trabajo y amé a Spirit Airlines. Spirit fue mi pasión, mi sueño, mi alma libre”, dijo.

Qué se sabe del cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines anunció el cese de operaciones el pasado 2 de mayo a través de un comunicado de prensa; informaron que el aumento material en los precios del petróleo y otras presiones externas impactaron en su perspectiva financiera, lo que derivó en su cierre.

Los precios en el combustible desencadenaron el cese de operaciones en Spirit Airlines Wilfredo Lee - AP

“Durante más de 30 años, Spirit Airlines ha desempeñado un papel pionero al hacer que los viajes sean más accesibles y conectar a las personas, impulsando la asequibilidad en toda la industria”, declaró Dave Davis, presidente y director ejecutivo de la aerolínea.

“En marzo de 2026, llegamos a un acuerdo con nuestros tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración que nos habría permitido resurgir como una empresa viable. Sin embargo, el repentino y sostenido aumento de los precios del combustible en las últimas semanas no nos ha dejado otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía”, añadió.

Dave Davis señaló que la empresa necesitaba cientos de millones de dólares adicionales en liquidez que no pudo conseguir Jeff Amy - AP

Aunque la administración Trump consideró una posible intervención o rescate con fondos públicos, no se concretó ningún acuerdo debido al alto costo necesario, según consignó AP.

Cómo será la gestión de los reembolsos con Spirit Airlines

La compañía estipuló que procesarán los reembolsos automáticos para los vuelos comprados de manera directa a Spirit con tarjeta de crédito o débito. En el caso de los pasajeros que adquirieron sus boletos con agencias de viaje, tienen que contactarse para los reintegros.

Por su parte, las compensaciones por el uso de vouchers, créditos o puntos “Free Spirit” se determinarán a través del proceso judicial de bancarrota.