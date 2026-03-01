Canadá golea a Colombia en el inicio de la SheBelieves Cup 2026

Canadá goleó a Colombia por 4-1 el domingo en el partido inaugural de la edición 2026 de la SheBelieves Cup, disputado en el Geodis Park, en Nashville, Tennessee, y acabó con una racha de cinco derrotas consecutivas.

Colombia había dominado la posesión al inicio pero una jugada a balón detenido abrió el marcador al minuto 31 y le cambió el rumbo al partido.

Vanessa Gilles conectó de cabeza anticipando la marca de la defensa rival tras un servicio de Janine Sonis para abrir el marcador y sacarse el peso de cinco partidos sin poder anotar para las canadienses.

"Hemos anotado este tipo de goles y queríamos intentarlo nuevamente", dijo Gilles. "Veníamos de cinco derrotas consecutivas, solamente queríamos ganar confianza, llegaron nuevas jugadoras y creo que la clave fue presionar y mantener el orden en la mitad de la cancha".

Sonis extendió la ventaja al minuto 67, mientras que Sydney Collins (73') y Nichelle Prince (90') cerraron la cuenta.

Leicy Santos anotó el gol del descuento al minuto 81 de tiro penal para la selección cafetera, que terminó el partido con 10 por la expulsión de Gisela Robledo a siete minutos del final.

La jornada inaugural de la SheBelieves Cup continuaba con el debut del siete veces campeón, Estados Unidos, frente a Argentina, que vuelve a jugar al torneo tras cinco años de ausencia, desde 2021.