Canciller de Guatemala denuncia ante la OEA los "embates de un grupo de corruptos" en su país

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA lo que calificó de "embates de un grupo de individuos corruptos", en medio de una guerra abierta del gobierno con la fiscal general del país.

"Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios", declaró mediante teleconferencia Martínez ante el órgano ejecutivo de la OEA.

El canciller, así como la recién elegida magistrada de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, Astrid Lemus, denunciaron especialmente los incidentes durante una votación para renovar el máximo tribunal del país el pasado 12 de febrero.