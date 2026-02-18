Canciller de Guatemala lleva a la OEA el pulso político con la fiscalía

El pulso político en Guatemala con la fiscal general Consuelo Porras llegó este miércoles a la OEA, con una presentación solicitada por el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la que también participó una jueza de ese país.

Porras, que hace dos años intentó impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, mandó a fuerzas policiales durante una votación para renovar la Corte de Constitucionalidad el pasado 12 de febrero.

El canciller guatemalteco denunció especialmente esos incidentes ante el Consejo Permanente de la OEA reunido en la sede del organismo en Washington.

"Somos testigos de los embates de un grupo de individuos corruptos que se resisten a perder privilegios", declaró Martínez vía teleconferencia.

"Estamos jugándonos la institucionalidad democrática en este país", aseguró el canciller, que había pedido al órgano ejecutivo de la OEA abordar ese enfrentamiento institucional.

Por su parte, la recién elegida magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus, describió su inquietud ante los intentos de la fiscal Porras de perturbar la renovación de la alta corte y de otros organismos.

Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática", quiere entrar en la alta corte antes de que finalice su mandato, el 17 de mayo.

Lemus dijo que este tipo de elecciones "son especialmente sensibles para el equilibrio democrático del país".

"Sin embargo, existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos, quizá por la renovación que la dirección de ese órgano Constitucional va a imprimir", añadió.

Fue una "actuación grotesca e intimidante" que "aún a la fecha no se ha explicado", criticó la jueza.

La fiscalía dirigida por Porras aseguró que había recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en el proceso de renovación del máximo tribunal.

- "Denuncias no verificadas" -

También participó en la teleconferencia la presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala, Patricia Gámez.

"En estos meses nos encontramos inmersos en diversos procesos que tienen por objeto la renovación de órganos constitucionales fundamentales", describió.

"Ante estas denuncias no verificadas debieron privilegiarse los canales institucionales ordinarios y la verificación previa de su procedencia", denunció.

A la Corte Constitucional se la conoce como la "corte celestial" por sus fallos inapelables, y las elecciones son seguidas con atención por organismos de derechos humanos internacionales, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Seamos claros: la transparencia, el pleno cumplimiento de las normas de procedimiento, el acceso a la información pública y la participación ciudadana no son simplemente buenas prácticas, son salvaguardias esenciales", alertó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

La OEA mantiene una misión de monitoreo en Guatemala que proseguirá sus trabajos, precisó.

Guatemala inició en febrero el proceso para renovar a los miembros de instituciones clave del poder judicial, como su máxima corte y la Fiscalía, que durante años han estado bajo sospecha de proteger un entramado de corrupción y criminalidad.