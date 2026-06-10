Candidato republicano respaldado por Trump competirá por la gobernación de California

Steve Hilton, candidato republicano a la gobernación de California respaldado por el presidente Donald Trump, enfrentará al demócrata Xavier Becerra en las elecciones de noviembre, informaron medios locales el martes.

Tanto CNN como NBC News proyectaron que Hilton, un exestratega político británico y comentarista de Fox News, obtuvo suficientes votos para mantener su liderazgo ante el demócrata Tom Steyer, que ocupa el tercer lugar.

En unas primarias con decenas de candidatos, Becerra lideró el martes la elección con un 27,9%, seguido por Hilton, con 25%, aunque el conteo sigue en proceso, según la oficina de la secretaria de Estado de California.

La llamada "primaria de la selva", un todos contra todos sin importar el partido, decide quiénes serán los dos candidatos que irán a la elección de noviembre para reemplazar al gobernador Gavin Newsom al final de su segundo mandato y quien apuntaría a la Casa Blanca para 2028.

California, bastión del Partido Demócrata, no ha tenido un gobernador republicano desde que el exactor Arnold Schwarzenegger dejó el cargo hace 15 años.

Trump ha acusado a los demócratas de amañar la votación en California, pero Hilton dijo que su equipo no ha detectado ningún fraude electoral.

Becerra se desempeñó como fiscal general de California antes de ser seleccionado como secretario de Salud y Servicios Humanos por el expresidente Joe Biden.

Si gana las elecciones de mitad de mandato de noviembre, Becerra será el primer latino en ser elegido para la gobernación de California.