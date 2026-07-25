Huracán Fausto en vivo: trayectoria de la tormenta que se intensifica rumbo a territorio estadounidense

El huracán Fausto alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza hacia el oeste por el océano Pacífico central con rumbo hacia Hawái, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en su aviso de las 5 de la mañana, hora de Hawái, de este sábado. El ciclón avanzaba con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora) y con una fuerza de desplazamiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora.

Qué probabilidades hay de que Fausto toque tierra

El organismo prevé un debilitamiento gradual en los próximos días, aunque advirtió que persiste incertidumbre sobre la trayectoria exacta y que las islas Maui, Molokai, Oahu y Kauai ya figuran dentro del cono de pronóstico, según USA Today.

El NHC estimó que la probabilidad de que las islas experimenten vientos con fuerza de tormenta tropical se ubica entre el 5% y el 10%, de acuerdo con el pronóstico difundido este sábado.

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El organismo prevé que Fausto pierda fuerza y pase a la categoría de tormenta tropical hacia el lunes 27 de julio, antes de aproximarse al archipiélago.

Una trayectoria más al sur del cono actual implicaría mayor riesgo de vientos intensos y lluvias abundantes, según precisó el NHC.

Por el momento no hay vigilancias ni advertencias costeras vigentes para el estado, de acuerdo con el último aviso del NHC.

Cómo se prepara Hawái ante el oleaje y las lluvias

Las autoridades estatales indicaron en redes sociales que monitorean la evolución de Fausto y recomendaron a los residentes revisar sus planes familiares de emergencia y sus suministros.

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El oleaje generado por Fausto comenzará a llegar a las costas orientadas al este del extremo oriental del estado este domingo, se extenderá hacia el resto de las islas durante la noche del domingo y el lunes, y seguirá intensificándose hasta el martes, de acuerdo con el aviso del NHC.

Esas condiciones podrían generar corrientes de resaca y oleaje peligroso para la vida en las playas, incluso sin que el centro del huracán se acerque a tierra.

Qué diferencia a Fausto de huracanes anteriores que golpearon Hawái

Los huracanes rara vez tocan tierra en Hawái, pero la ausencia de impacto directo no garantiza que no haya daños.

En 2018, el huracán Lane nunca llegó a las costas del archipiélago, pero dejó más de 250 millones de dólares en pérdidas, una muerte y lluvias récord de hasta 147 centímetros en la isla de Hawái, además de incendios provocados por cables eléctricos caídos en Lahaina, Maui, según documentó el NHC en su informe posterior a la tormenta.

White sandy beaches of Haleiwa, Hawaii, Big Island. (Photo by: Visions of America/Joseph Sohm/Universal Images Group via Getty Images) Joe Sohm/Visions of America - Getty Images

Ese antecedente resulta relevante porque Lahaina volvería a sufrir, cinco años después, uno de los incendios más letales de la historia reciente de Estados Unidos.

El único huracán que impactó Hawái directamente en las últimas décadas fue Iniki, en 1992, que golpeó Kauai como categoría 4 y causó seis muertes y cerca de 3000 millones de dólares en daños, según el informe estacional del NHC.

El NHC continuará actualizando el pronóstico en los próximos días, mientras evalúa si Fausto mantendrá su trayectoria actual o se desplazará hacia el sur, un escenario que aumentaría el riesgo para las islas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.