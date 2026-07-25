Es oficial: extienden hasta agosto 2027 la prohibición para viajar con el pasaporte americano a un país de Asia

El gobierno de Estados Unidos confirmó mediante un documento publicado recientemente la extensión hasta agosto de 2027 de la prohibición de viajar con el pasaporte estadounidense a la República de Corea del Norte. A partir de esta medida, los ciudadanos no pueden ingresar con su documento al territorio asiático, aunque se contemplan ciertas excepciones.

Hasta agosto de 2027: extienden la prohibición para viajar con el pasaporte estadounidense a un país de Asia

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicó en un anuncio oficial este lunes 20 de julio una extensión de la prohibición de usar el pasaporte estadounidense con el fin de viajar hacia Corea del Norte. El plazo dispuesto en el aviso para estirar la prohibición contempla desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, a menos que el Secretario de Estado decida extenderla nuevamente o revocarla antes de esa fecha.

Hasta agosto de 2027, todos los pasaportes estadounidenses se consideran inválidos para viajar al país asiático Imagen creada con IA

A partir de esta decisión, todos los pasaportes de EE.UU. se consideran inválidos para viajar al país asiático, a menos que cuenten con una validación especial para ese fin. En su análisis, el DOS determinó que persiste un riesgo severo para los ciudadanos y nacionales de EE.UU. de ser arrestados o sometidos a una detención de largo plazo.

La medida fue firmada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, bajo las facultades legales que le otorga el Código de EE.UU. y diversas órdenes ejecutivas. La restricción, que se implementó originalmente el 1° de septiembre de 2017, fue renovada anualmente desde 2018.

Las advertencias del DOS en EE.UU. para quienes quieren viajar a Corea del Norte

La agencia indica en su portal oficial que, debido a que el gobierno de EE.UU. no mantiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, no puede proporcionar ayuda directa a los ciudadanos estadounidenses en el territorio en casos de emergencia.

Actualmente, Suecia actúa como país protector de EE.UU. en Corea del Norte a través de su embajada en Pyongyang y proporciona servicios consulares limitados a los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno norcoreano a menudo retrasó o denegó el acceso de los funcionarios suecos a los detenidos, según el DOS.

Pasos para tramitar un pasaporte estadounidense por correo.

En este contexto, el gobierno federal insta “encarecidamente” a los ciudadanos estadounidenses a evitar viajar al país asiático. Sin embargo, pese a las restricciones vigentes, existe una vía para las personas elegibles.

Corea del Norte exige un pasaporte especial aprobado con una vigencia mínima de un mes. Como los pasaportes estadounidenses no son válidos para viajar allí, es necesario contar con un permiso particular.

Exenciones a la regla del DOS: quiénes pueden solicitar el pasaporte especial para viajar a Corea del Norte

Las autoridades estadounidenses sostienen en el portal oficial que solo emiten un pasaporte con validación especial si el viaje es de interés nacional. Además, el peticionario deberá cumplir con todos los demás requisitos para obtener el documento.

Las personas pueden utilizar un pasaporte estadounidense especial para viajar al país asiático si cumplen con las condiciones de elegibilidad Freepik

En general, está limitado a:

Periodistas que tienen como propósito de su viaje poner información sobre la nación norcoreana a disposición del público.

que tienen como propósito de su viaje poner información sobre la nación norcoreana a disposición del público. Representantes de la Cruz Roja que viajan en una misión oficial de la organización.

que viajan en una misión oficial de la organización. Personas que viajan por razones humanitarias de peso.

de peso. Otros casos de personas cuyo viaje está estrechamente relacionado con el interés nacional.

Asimismo, si el solicitante desea viajar para visitar a familiares en Corea del Norte, el DOS considerará su solicitud desde una perspectiva humanitaria.