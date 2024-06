Cantlay, Aberg y Pavon en cabeza del Abierto de EEUU; Scheffler en riesgo

A la caza de su primera corona de Grand Slam, el golfista estadounidense Patrick Cantlay, el sueco Ludvig Aberg y el francés Matthieu Pavon batallaban este viernes en cabeza del Abierto de Estados Unidos, donde el gran favorito, Scottie Scheffler, corría peligro de quedar fuera del corte.

Cantlay, que había arrancado la jornada en el coliderato junto a Rory McIlroy, estaba igualado con Aberg y Pavon con un acumulado de cinco bajo par en el inicio de su segunda ronda en Pinehurst (Carolina del Norte).

A sus 24 años, Aberg es una de las nuevas sensaciones del golf y ya mandó un aviso de su potencial al terminar en segundo lugar del Masters de Augusta en abril, en su debut en torneo grande.

Este trío fue de los últimos en saltar al campo una vez que McIlroy y Scheffler ya habían cumplido con sus recorridos.

El norirlandés McIlroy perdió algo de fuelle en la pelea por su primer título 'Major' en una década al finalizar con una tarjeta de 72 golpes (+2) para un acumulado de -3.

"Creo que he hecho un buen trabajo manteniendo algunos errores fuera de la tarjeta", dijo McIlroy. "Ojalá hubiera convertido un par de oportunidades más. Hoy no he estado tan bien con el putter"

"Pero en general aún estoy en una gran posición de cara al fin de semana", advirtió el número tres mundial, quien alzó el primero de sus cuatro trofeos de Grand Slam en el US Open de 2011.

Con -4 se situaban el estadounidense Bryson DeChambeau y el belga Thomas Detry y para encontrar al número uno mundial, Scottie Scheffler, había que retroceder hasta el 75º puesto con +5.

- Tiger pugna con el corte -

Scheffler, ganador de su segunda chaqueta verde del Masters en abril, no logra capitalizar esta semana su extraordinario inicio de año, en el que se embolsó cinco títulos, una cosecha nunca vista en más de cuatro décadas.

La estrella de Nueva Jersey empeoró el viernes su ya deficiente primera ronda hasta terminar con 74 golpes y quedar expuesto a quedarse fuera del fin de semana decisivo.

"Sin duda ha sido un duro golpe", reconoció Scheffler tras la primera ronda sin birdies de su carrera en un 'Major'.

"Estoy orgulloso de cómo he luchado. Me di una buena oportunidad. Hoy simplemente no conseguí que cayeran los putts", explicó.

Por delante de Scheffler se situaba Tiger Woods, que bordeaba el ecuador de su vuelta con +4.

El astro estadounidense, de 48 años, también se esforzaba por no quedar fuera del fin de semana como le ocurrió en su pasada actuación en el Campeonato de la PGA en mayo.

Por su parte el español Sergio García mantenía el impulso de su brillante primera jornada y conservaba la novena plaza con -1 tras siete hoyos.

García, de 44 años, disfruta de su vigesimoquinta participación seguida en el evento.

Dentro de la delegación latinoamericana, el argentino Emiliano Grillo bajaba al 26º lugar con +1 tras ocho hoyos y el colombiano Nico Echavarria ascendía al 18º en par tras tres hoyos.

Gbv/ol

LA NACION