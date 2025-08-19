Alerta en la Costa Este de EE.UU. por coletazos del huracán Erin: pronostican tormenta tropical en Carolina del Norte

El huracán Erin sigue en la mira por los meteorólogos. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estimó que el fenómeno producirá olas y corrientes de resaca potencialmente “mortales” en la Costa Este de Estados Unidos.

El efecto del huracán Erin en Estados Unidos

Según estipuló el último informe del NHC, las mareas generadas por Erin afectarán algunas costas, como las playas de Virginia, Maryland y Delaware. Estas corrientes estarán acompañadas por olas grandes con alturas de hasta 4 pies. Carolina del Norte también se verá afectado.

“La combinación de una marejada ciclónica peligrosa y la marea causará que áreas normalmente secas cerca de la costa sean inundadas por aguas en aumento", explicó el organismo.

Se prevé que estas condiciones causen oleaje y corrientes marinas que amenacen la vida. Por tanto, el NHC recomendó a las personas que estén en la zona que sigan las recomendaciones de las autoridades locales y socorristas.

La tormenta se mueve hacia el nor-noroeste cerca de 10 mph (17 km/h) Captura de pantalla/Zoom earth

“Se esperan corrientes marinas que amenazan la vida. Por favor, consulte los pronósticos del tiempo local para más información”, instó el organismo meteorológico.

Presencia de lluvias y ráfagas de viento en Carolina del Norte

Carolina del Norte también se enfrenta otros fenómenos meteorológicos. Las bandas exteriores de Erin producirán fuertes lluvias en Outer Banks, la cadena de islas que cubre la mitad de la costa del estado. Se prevé que estas se manifiesten a partir del próximo 20 de agosto hasta al día siguiente, con potencial de 1 a 2 pulgadas.

Se prevé que el inicio de las lluvias en Carolina del Norte sea el próximo 20 de agosto LA NACION

Asimismo, se esperan condiciones de tormenta tropical en esta misma zona y al norte del Estado del Talón de Tar, con vientos que pueden alcanzar máximos de 105 mph (165 km/h) y ráfagas más altas.

La trayectoria del huracán Erin

Erin se desplaza hacia el nor-noroeste con una velocidad cerca de los 10 mph (17 km/h). Se prevé que este movimiento tenga un ligero aumento en su rapidez, con un cambio hacia el norte el próximo 20 de agosto y luego hacia el noroeste al siguiente día.

Los vientos máximos podrían alcanzar los 105 mph (165 km/h) Captura de pantalla/NHC

En esta trayectoria, el centro de Erin pasará por el este de Las Bahamas, y luego se moverá sobre el Atlántico Occidental entre la costa de Estados Unidos y las Bermudas entre el 20 y 21 de agosto.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 80 millas (130 km) desde el centro. En el caso de las ráfagas con fuerza tropical, pueden alargarse desde afuera hasta 230 millas (370 km).

Cuándo se debilitará el huracán Erin

Erin bajó a categoría 2 este 19 de agosto a las 6 hs (hora local) con vientos sostenidos de 108 millas por hora (175 km/h). Se prevé que se mantengan en esta categoría hasta el próximo 23 de agosto, con ráfagas que alcancen las 74.5 millas por hora (120 km/h).

Tras este panorama, el gobierno de las Bahamas discontinuó el Aviso de Tormenta Tropical para las Islas Turcas y Caicos, más el sureste y centro de la isla, según consignó el NHC.