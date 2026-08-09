Oficial: la investigación del Miss USA por la que destituyeron a North Carolina, la reina de origen latino

La organización Miss USA retiró el título de Miss North Carolina USA 2026 a Brittany Boltinhouse, empresaria de origen hondureño, tras una investigación interna por antiguas publicaciones en redes sociales. La medida se anunció el miércoles 5 de agosto, poco más de un mes después de que Boltinhouse ganara la corona el 28 de junio. El anuncio abrió una disputa pública sobre los motivos de la destitución.

Por qué Miss USA le retiró la corona a North Carolina

Thom Brodeur, presidente y CEO de Miss USA, sostuvo en un comunicado difundido por ABC News: “Un título no es una simple baratija. Es una posición de confianza otorgada por una organización y aceptada por una mujer que representa un ideal”.

Brittany Boltinhouse perdió la corona de Miss North Carolina USA 2026 semanas antes del certamen nacional tras una investigación por antiguas publicaciones en redes sociales Instagram Brittany Boltinhouse

La decisión fue acordada entre la organización nacional, los directores estatales de A-Blaize Productions y Boltinhouse.

Boltinhouse ofreció disculpas y asumió responsabilidad, pero la destitución se mantuvo firme.

La entidad no difundió el contenido de las publicaciones, aunque afirmó tener tolerancia cero contra el racismo, la homofobia y la transfobia.

La defensa de Miss North Carolina en medios de EE.UU.

En diálogo con Carolina Journal, citado por el Fort Worth Star-Telegram, Boltinhouse dijo que su “belief system as a Christian conservative woman” motivó la destitución.

“Every teenager has made a mistake. I’m here to talk about the woman I am today”, expresó, según el Star-Telegram.

A Blaize Productions negó ante The News & Observer, citado por el Star-Telegram, que la decisión respondiera a “creencias políticas, religiosas o puntos de vista protegidos”.

Myla Hadley, primera finalista del certamen estatal, asumirá el título de Miss North Carolina USA 2026 Instagram Myla Hadley

Quién ocupa ahora la corona en Carolina del Norte

Myla Hadley, primera finalista en junio, asumió el título y representará al estado en la 75.ª edición de Miss USA, en Miami, el 27 de agosto, según el Star-Telegram.

Hadley, corredora de negocios y dueña de una firma de medicina herbal, escribió en Instagram que llevará la corona con “grit and grace” pese a tener solo 11 días para prepararse.

Qué pasará con el Miss USA 2026

El cambio de reina no requiere ningún trámite para el público: la sucesión es automática según el reglamento del certamen, que establece que la primera finalista asume el título cuando la ganadora original queda descalificada antes de la competencia nacional.

Myla Hadley ya cuenta con el respaldo oficial de la organización y viajará a Miami para representar a Carolina del Norte en Miss USA el 27 de agosto, con solo 11 días de preparación tras el cambio inesperado. Boltinhouse, por su parte, quedó sujeta a una cláusula de confidencialidad que le impide detallar públicamente los motivos exactos de su salida, según explicó ella misma al Carolina Journal.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.