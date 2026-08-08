Destituyen a la reina de belleza de origen latino Miss North Carolina USA 2026: “Un título no es una simple baratija”

La organización Miss USA anunció el miércoles 5 de agosto el retiro del título de Miss North Carolina USA 2026 a Brittany Boltinhouse, modelo y empresaria de origen hondureño, tras una investigación interna por antiguas publicaciones en redes sociales que la organización consideró incompatibles con los valores del certamen.

Por qué Miss USA retiró el título a Brittany Boltinhouse en Carolina del Norte

La medida fue comunicada por A-Blaize Productions, responsable del concurso estatal, y respaldada por el presidente y director ejecutivo de Miss USA, Thom Brodeur, en una declaración difundida por ABC News. “Un título no es una simple baratija. Es una posición de confianza otorgada por una organización y aceptada por una mujer que representa un ideal ante el público”, afirmó Brodeur.

Según el comunicado, la disposición fue acordada entre la organización nacional, los directores estatales y la propia Boltinhouse. La organización explicó que las publicaciones analizadas resultaron intolerables con los principios que deben representar las ganadoras. Si bien Brittany ofreció disculpas y asumió responsabilidad por esos mensajes, la determinación de retirarle la corona se mantuvo.

Las publicaciones de Brittany Boltinhouse que motivaron la investigación de Miss USA

Aunque Miss USA no difundió el contenido específico de las publicaciones cuestionadas, Brodeur aseguró que la entidad mantiene una política de tolerancia cero frente al racismo, la homofobia, la transfobia y cualquier expresión que atente contra la dignidad de las personas.

De acuerdo con News Az, la causa se centró en mensajes publicados entre 2017 y 2019, cuando Boltinhouse utilizaba el alias “Sosa the Stallion” en redes sociales. Ese medio informó que las publicaciones incluían insultos raciales y otros comentarios considerados ofensivos hacia distintos grupos. Sin embargo, la organización no hizo públicos esos mensajes ni detalló oficialmente su contenido.

Brittany Boltinhouse es muy activa en redes sociales; su consagración había sido celebrada entre los latinos de Carolina del Norte Instagram Brittany Boltinhouse

Quién es Brittany Boltinhouse y su llegada a Miss North Carolina USA 2026

Boltinhouse fue coronada el 28 de junio de 2026, con lo que se convirtió en la primera mujer de ascendencia hondureña en obtener el título de Miss North Carolina USA. Tras su victoria, destacó la importancia de la representación latina en los concursos de belleza y celebró el logro como un momento histórico para la comunidad hispana.

Su elección había sido celebrada por distintos sectores de la comunidad latina en Carolina del Norte, ya que representaba un ejemplo para las aspirantes de origen hispano dentro de uno de los certámenes estatales más importantes de EE.UU.

Miss North Carolina USA 2026: Myla Hadley reemplaza a Brittany Boltinhouse

Luego de la destitución, Miss USA confirmó a ABC News que Myla Hadley, primera finalista del certamen estatal, asumirá el título de Miss North Carolina USA 2026, tal como establecen las reglas del concurso para este tipo de situaciones.

Myla Hadley, primera finalista del certamen estatal, asumirá el título de Miss North Carolina USA 2026 Instagram Myla Hadley

El reglamento prevé que, cuando una ganadora pierde la corona antes de la competencia nacional, la primera finalista asuma automáticamente la representación del estado. La designación de Hadley garantiza que Carolina del Norte mantenga su representación en la edición 2026 de Miss USA, que reunirá a las ganadoras de todos los estados y del Distrito de Columbia para elegir a la nueva reina nacional.

Hadley competirá este mes en la 75.ª edición de Miss USA, que se celebrará en Miami, donde buscará obtener la corona nacional y el derecho de representar a Estados Unidos en Miss Universo.