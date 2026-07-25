Oficial y confirmado: el ICE planea reabrir centro de detención con 1.400 camas en Carolina del Norte

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea reabrir el Centro Correccional Rivers, en Winton, condado de Hertford, como centro de detención migratoria dentro del plan federal para duplicar la capacidad de detención en el país, según documentos internos citados por The New York Times. La instalación, con 1.400 camas, sería operada por la privada GEO Group y podría abrir a fines de septiembre, según un funcionario estatal citado por el diario. Sería el primer centro de detención de largo plazo en Carolina del Norte.

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Desde mayo de 2026, Carolina del Norte no cuenta con una instalación de detención migratoria de largo plazo, según la ACLU de Carolina del Norte.

Las personas detenidas son trasladadas mayormente a Georgia, al Stewart Detention Center y al Folkston ICE Processing Center.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Winton está a unas 230 millas de Charlotte, epicentro de la población hispana del estado con más de 221.000 residentes en el condado de Mecklenburg según el Charlotte Observer, y a poco más de 100 millas de Raleigh.

Esa distancia podría sostener las mismas dificultades de acceso legal que hoy enfrentan los traslados a Georgia, según Carolina Migrant Network.

Por qué la prisión de Winton estuvo cerrada desde 2021 y qué denuncias enfrentó

Rivers funcionó antes como centro de detención migratoria hasta que la administración de Joe Biden clausuró el contrato en 2021, tras denuncias de abuso y mal manejo, según registros citados por Project Salt Box, y permaneció vacío desde entonces.

En agosto de 2025, George Zoley, presidente ejecutivo de GEO Group, dijo a inversores que esperaba reabrirlo y negociaba con ICE, según WRAL.

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Organizaciones comunitarias vieron en una publicación de empleo para gerente de mantenimiento un indicio de reapertura, según Action Network, que citó documentos de la ACLU según los cuales podría operar dentro de los 90 días de firmado un contrato.

Qué otros centros de detención evalúa ICE en Carolina del Norte

Rivers no es el único sitio en análisis. Documentos que la ACLU obtuvo por vía judicial, divulgados el 29 de enero de 2026, revelaron que ICE evaluó siete ubicaciones adicionales, entre ellas la antigua Academia Americana Hebrea en Greensboro y un depósito en Concord cuyo propietario descartó la venta al gobierno federal, según Enlace Latino NC.

La posible reapertura generó protestas en Charlotte, entre ellas una manifestación del 5 de junio frente al edificio federal Charles R. Jones, organizada por Indivisible CLT y Carolina Migrant Network.

“Estamos exigiendo que condenen públicamente todos los planes de expansión de ICE en Carolina del Norte”, dijo Maryann Ruiz, organizadora de Carolina Migrant Network, citada por La Noticia.

Un vocero del sistema penitenciario estatal dijo a WRAL que el estado no tiene control sobre la decisión, porque Rivers es una prisión privada.

ICE planea reabrir el Centro Correccional Rivers, en Carolina del Norte Imagen ilustrativa generada con ia

Ni ICE ni GEO Group respondieron a los pedidos de comentario, y la negociación continúa sin confirmación oficial. Organizaciones locales presionan a la comisión del condado de Hertford para que difunda esa información.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.