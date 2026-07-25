Oficial en Texas: la ciudad a 45 minutos de Houston que rechaza colaborar con el ICE y protege a los migrantes

Hitchcock, una ciudad del condado de Galveston, en Texas, rechazó una propuesta para incorporar a su Departamento de Policía al programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El acuerdo habría capacitado a 16 agentes locales para ejercer determinadas funciones migratorias bajo la supervisión federal.

Debate en Hitchcock por el acuerdo de colaboración con el ICE

Antes de rechazar el acuerdo con el ICE, los integrantes del Concejo Municipal debatieron la propuesta durante la sesión del lunes 20 de julio. La incorporación al programa 287(g) fue descartada por tres votos contra dos, informó ABC.

La propuesta contemplaba que 16 agentes de Hitchcock fueran capacitados bajo el modelo de fuerza de tarea del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales ejercer funciones migratorias específicas bajo la dirección y supervisión del ICE.

Mientras algunos concejales afirmaron que la asociación permitiría que agentes conocidos por la comunidad realizaran esas funciones, otros se opusieron a la propuesta.

Según ABC, la concejala Mary Combs Demby fue una de las que se manifestó en contra e hizo referencia a los dos tiroteos recientes en los que se vieron involucrados agentes del ICE. Uno de ellos, ocurrido en Houston, tuvo como víctima a Lorenzo Salgado Araujo. “Cualquier cantidad de dinero que reciba la ciudad no vale la vida de nadie. Hemos visto lo que ha sucedido con el ICE”, declaró Combs.

Pese a la postura actual, en futuras reuniones el Concejo Municipal podría volver a debatir el tema y modificar su decisión.

Qué es el programa 287(g) que invita a autoridades locales a colaborar con el ICE

Según datos del ICE citados por ABC, más de 2.100 agencias policiales participan en el programa 287(g) en Estados Unidos. En el modelo propuesto para Hitchcock, los agentes capacitados podrían consultar al Departamento de Seguridad Nacional sobre el estatus migratorio de una persona durante investigaciones policiales habituales o penales y ejercer funciones específicas bajo supervisión federal.

El ICE realiza capacitaciones para que los agentes locales puedan aplicar las leyes migratorias Fotomontaje generado con IA

Al respecto, el subjefe Jeff Evans explicó a ABC que cuando una ciudad participa en el programa, si durante el curso de investigaciones habituales o penales un oficial cree que el detenido se encuentra ilegalmente en el país, puede ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para confirmar su estatus.

Evans señaló que el acuerdo ofrecía incentivos económicos, entre ellos hasta US$100.000 para gastos iniciales o vehículos y hasta US$7.500 en equipamiento por cada agente capacitado. También contemplaba posibles reembolsos salariales y de beneficios, sujetos a las reglas federales del programa.

Cientos de ciudades en Texas ya colaboran con el ICE

Texas cuenta con múltiples condados, departamentos policiales y otras agencias que mantienen acuerdos 287(g). Sin embargo, el total cambia conforme se firman nuevos convenios y según el modelo incluido, por lo que debe consultarse el listado actualizado del ICE antes de publicar una cifra estatal.

El gobernador Greg Abbott impulsa la colaboración de las agencias policiales locales con el ICE Archivo

De hecho, el gobernador Greg Abbott amenazó con retener fondos públicos a las ciudades que se nieguen a colaborar con ICE, tal como sucedió en Dallas en abril de 2026.

Según ABC, la Oficina del Gobernador de Texas envió una carta para advertir a la ciudad sobre la retención del presupuesto de seguridad pública porque, aseguró, las órdenes generales de la policía permitían a los agentes negarse a cooperar con el ICE en determinadas circunstancias. Luego de eso, la policía de Dallas accedió a revisar las normas de control migratorio.